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Dünya

Japonya'da Şanşan Tayfunu'nda can kaybı arttı

Japonya'yı vuran Şanşan Tayfunu'nun getirdiği yoğun yağışlar sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 120'den fazla kişi yaralandı.

17:43 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
Şanşan Tayfunu
Şanşan Tayfunu

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Şanşan Tayfunu'nun ülkenin büyük bölümünü sular altında bıraktığı belirtildi.


Tayfunun saatte yaklaşık 15 kilometre hızla doğuya doğru hareket ettiği belirtilen açıklamada, tayfun nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120'den fazla kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi.


Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde 48 saat içinde metrekareye 400 milimetre yağış düştüğüne işaret edildi.

Ülke genelinde pek çok bölgede sel ve heyelan riskinin devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlar tetikte olmaya çağırıldı.

Ülkenin bazı bölgelerinde tayfun nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, pek çok uçuş da iptal edildi.


JMA, 28 Ağustos'ta Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış, tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşacağının tahmin edildiğini duyurmuştu.




#Japonya
#Şanşan Tayfunu
#Asya
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