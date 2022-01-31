Japonya’da savaş uçağı radardan kayboldu.

Japonya Savunma Bakanlığı, Ishikawa eyaletindeki Komatsu Hava Üssü’nden havalanan Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait F-15 tipi bir savaş uçağının kalkıştan sonra radardan kaybolduğunu açıkladı. İki mürettebatı bulunan uçak ile yerel saatle 17.30 sıralarında Japon Denizi üzerindeki üssün yaklaşık beş kilometre uzağında irtibatın kesildiği bildirilirken, uçaktaki mürettebatın ise eğitim uçuşunda olduğu öğrenildi.

Japonya Kanazawa Sahil Güvenlik Kuvvetleri, aynı saatlerde Kaga sahilinden kırmızı renkli bir parıltı görüldüğüne dair ihbar aldığını belirtirken, ayrıca jetin düştüğünün tahmin edildiğini ifade etti.

Öte yandan bölgedeki denizden kurtarılan kişilerin olduğu öğrenilirken, kişiler hakkında sayı ya da sağlık durumu ile ilgili açıklama ise yapılmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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