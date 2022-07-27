Dünya Japonyada şiddetli yağış 4 bin hane elektriksiz kaldı
ASYA

Japonya’da şiddetli yağış: 4 bin hane elektriksiz kaldı

Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Yaklaşık 4 bin hane elektriksiz kalırken, birçok cadde göle döndü. Bazı evlerin ise suların altında kaldığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’da şiddetli yağış: 4 bin hane elektriksiz kaldı
Foto/arşiv

Japonya’nın farklı kesimlerinde yaklaşık 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, bu kez Aichi, Mie ve Gifu eyaletlerini vurdu.

Dün gece itibariyle mevsim normallerinin üzerinde yağış alan birçok bölgede caddeler göle dönerken, toplam 4 bin 30 hanede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

En az 11 evin sular altında kaldığını açıklayan yetkililer, kırsal kesimlerde bulunan bazı hanelerden ise yıldırım düşmesine bağlı yangın ihbarı alındığını duyurdu. Birçok kentsel kesimde araçların su basan yollarda zorlukla ilerlediği kameralara yansıdı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise riskli bölgelerde yaşayan sakinleri toprak kaymaları, sel baskınları ve yıldırım riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi

Geçtiğimiz hafta Japonya’nın Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi ve Shimane eyaletlerini vuran ve 220 bin hanede yaşayan 470 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmasına neden olan şiddetli yağışlar, son olarak dün Shizuoka eyaletinde etki göstermişti. Riskli kesimlerde yaşayan yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı.

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