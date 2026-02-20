Yeni Şafak
Japonya'da tapınakta çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da tapınakta çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

15:5820/02/2026, Cuma

AA

15:5820/02/2026, Cuma
AA
Arazideki enkazda 2'si çocuk 5 kişinin cansız bedeni bulundu.
Arazideki enkazda 2'si çocuk 5 kişinin cansız bedeni bulundu.

Japonya'nın batısındaki Yamaguçi eyaletinde Budist tapınağında çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi öldü. Ekiplerce 3 saatte söndürülen yangında, tapınak arazisindeki toplam 730 metrekarelik ana salon, konut ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Şimonoseki ilçesinin Toyoura-ço bölgesinde iki katlı ve ahşap Budist tapınağında yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce 3 saatte söndürülen yangında, tapınak arazisindeki toplam 730 metrekarelik ana salon, konut ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi.
Arazideki enkazda 2'si çocuk 5 kişinin cansız bedeni bulundu.

Tapınağın, Kawatana Onsen Tren İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde yer aldığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.



