Dünya Japonyadan Kuzey Kore önlemi Füzelerin menzilini 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak
ASYA

Japonya'dan Kuzey Kore önlemi: Füzelerin menzilini 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak

Japonya, ana karaya uzak adaların savunulması için yüksek hızlı yeni füzelerinin mesafe kapsamını 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak. Yeni füzelerden, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku Adalar dahil uzak bölgelerin savunulmasında yararlanılacak.

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Haber Merkezi AA
Japonyadan Kuzey Kore önlemi: Füzelerin menzilini 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak
Foto/arşiv

Japon hükümeti, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı uzak bölgelerin savunmasına çözüm arıyor.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre merkezi hükümet, geliştirme aşamasındaki yeni yüksek hızlı füzelerinin menzillerini artıracak.

Buna göre yeni yüksek hızlı, kara konuşlu füzelerin mesafe kapsamı, Çin'in kıyı bölgelerini ve Kuzey Kore'yi içine alacak şekilde geliştirilmeye tabi tutulacak.

Hareket halindeki rampadan fırlatılacak yeni füzedeki harp başlığı, yüksek irtifada gövdeden ayrılacak ve düzensiz yörüngede ve süpersonik hızda hedefine gidecek.

1000 KM MENZİLİ OLACAK

Menzilleri 1000 kilometrenin üzerine çıkarılacak yeni füzelerden, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku Adalar dahil uzak bölgelerin savunulmasında yararlanılacak.

Envanterde prototipi hazır yeni füzelerin 2023 mali yıl itibarıyla seri üretiminin başlayacağı ve 2026 mali yılında hizmete alınacağı bildirildi.

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"Standoff" ve Tomahawk

Japonya'nın, henüz geliştirme aşamasındaki kendi ulusal "standoff" füzelerini de 2026'ya dek hizmete almayı hedeflediği aktarılmıştı.

Geçen hafta Japonya'nın, ABD üretimi orta menzilli ve denizden fırlatılan tip Tomahawk seyir füzelerinden satın almayı planladığı bildirilmişti.

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