Japonya'dan Kuzey Kore önlemi: Füzelerin menzilini 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak

Azerbaycan Diyanet İşleri Başkanı Paşazade İran'ın Kafkasya politikasını eleştirdi

Azerbaycan Diyanet İşleri Başkanı Allahşükür Paşazade İran'ın Ermenistan'a daha yakın politika izlemesine eleştirerek “Ben şimdiye kadar öyle düşünüyordum ki; bize bir şey olursa kardeşlerimiz (İran) gelip bize yardım edecek ama umudum kırıldı, kardeşimiz bizi Ermeni'ye sattı” ifadelerini kullandı.