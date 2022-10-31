Japonya'dan Kuzey Kore önlemi: Füzelerin menzilini 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak

Japon hükümeti, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı uzak bölgelerin savunmasına çözüm arıyor.
Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre merkezi hükümet, geliştirme aşamasındaki yeni yüksek hızlı füzelerinin menzillerini artıracak.
Buna göre yeni yüksek hızlı, kara konuşlu füzelerin mesafe kapsamı, Çin'in kıyı bölgelerini ve Kuzey Kore'yi içine alacak şekilde geliştirilmeye tabi tutulacak.
Hareket halindeki rampadan fırlatılacak yeni füzedeki harp başlığı, yüksek irtifada gövdeden ayrılacak ve düzensiz yörüngede ve süpersonik hızda hedefine gidecek.
1000 KM MENZİLİ OLACAK
Menzilleri 1000 kilometrenin üzerine çıkarılacak yeni füzelerden, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku Adalar dahil uzak bölgelerin savunulmasında yararlanılacak.
Envanterde prototipi hazır yeni füzelerin 2023 mali yıl itibarıyla seri üretiminin başlayacağı ve 2026 mali yılında hizmete alınacağı bildirildi.
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Güney Kore: Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor
"Standoff" ve Tomahawk
Japonya'nın, henüz geliştirme aşamasındaki kendi ulusal "standoff" füzelerini de 2026'ya dek hizmete almayı hedeflediği aktarılmıştı.
Geçen hafta Japonya'nın, ABD üretimi orta menzilli ve denizden fırlatılan tip Tomahawk seyir füzelerinden satın almayı planladığı bildirilmişti.
DÜNYA
Kuzey Kore Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
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Güney Kore ile ABD, askeri tatbikatları hızlandırırken Kuzey Kore, yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın silah testlerinin bir parçası olarak tanımlanamayan bir Balistik Füze fırlattığını söyledi.
Japonya da Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını doğruladı.
Japon yetkililer, balistik füzenin Japonya'nın 3 bin kilometre uzağına, Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı.
Japonya sahil güvenliği, şüpheli bir Kuzey Kore balistik füzesinin fırlatıldığını doğrulayarak, denize düşmüş olabileceğini belirtip gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Açıklamada, \"Balistik füze denize düşmüş gibi görünüyor. Bu sebeple düşen nesnelere yaklaşmayın' denildi.
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardından Japonya'nın bazı bölgelerinde alarm verildi.
Acil çağrıda, \"Lütfen binaları tahliye edin\" denildi.
Ulusal yayın kuruluşu NHK, uyarının ülkenin iki kuzey bölgesi için geçerli olduğunu söyledi.
Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.
Japonya Başbakanı Fumio Kişhida, Kuzey Kore'nin füze denemesini barbarlık olarak niteledi ve kınadı.
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Nükleer silahlara da sahip Kuzey Kore, geçen hafta dört kez kısa menzilli balistik füze denemesi de dahil olmak üzere bu yıl rekor düzeyde test gerçekleştirdi.
Kuzey Kore'den Japonya'yı alarma geçiren füze denemesi: 'Binaları terk edin' uyarısı yapıldı
Kuzey Kore, başta Japonya olmak üzere tüm dünyayı tedirgin eden bir balistik füze denemesi daha yaptı. Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen füze, ülkede paniğe neden oldu. Alarma geçen Japonya'da bazı bölgelerde 'Binaları tahliye edin' uyarısında bulunuldu.