Dünya Japonyanın Suwanose Adasındaki Otake Yanardağı faaliyete geçti
ASYA

Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı faaliyete geçti

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinin Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlamalar nedeniyle kopan kayalar 1,3 kilometre uzaklığa saçıldı, yanardağdan çıkan dumanlar ise 200 metreye yükseldiği.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kagoşima'nın 230 kilometre güneybatısındaki volkanik Suwanose Adası'ndaki yanardağın yerel saatle 02.48'de faaliyete geçtiğini açıkladı.

Ajans, patlamalar nedeniyle kopan kayaların 1,3 kilometre uzaklığa saçıldığını, yanardağdan çıkan dumanların 200 metreye yükseldiğini duyurdu.

JMA, Otake Yanardağı'nın volkanik faaliyet seviyesinin "kratere yaklaşılmamalı" çağrısının yapıldığı 3'üncü seviyeye yükseltildiğini, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

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