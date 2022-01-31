Joe Biden'a 'Deccal' dedi gözaltına alındı

Mahkeme dosyasında, Scott Merryman adlı Kansaslı bir kişinin, "Tanrı'nın kendisinden, Washington'a gitmesini ve 'ulusun kalbindeki yılanın başını kesmesini' istediğini" söylediği belirtildi.
BIDEN'A "DECCAL" BENZETMESİ
Merryman'in, sosyal medya hesabında da Biden'ı "Deccal" olarak niteleyerek, "Ölümcül bir kafa yarası alacak. O darbeyi İsa'nın adına vuracağım" şeklinde ifadeler paylaştığı kaydedildi.
Gizli servis tarafından Washington'da gözaltına alınan Merryman'in, silah taşımadığı, ancak üzerinden birkaç mermi ve tespit dürbünü çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Scott Merryman'in, "Başkanı tehdit etmek" suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
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Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk Twitter üzerinden Biden'a tepki gösterdi.<br>
ABD Başkanı Joe Biden'nın elektrikli araç markaları olan General Motors ve Ford'a övgü dolu sözlerde bulunması Musk'ın tepkisini çekti.
Atılan twit'e cevap veren Musk, ABD'de elektrikli araç üretiminin \"T ile başladığını A ile bittiğini ortada da ESL olduğunu\" belirtti ve TESLA'nın bu konuda rakipsiz olduğunu söyledi.
Biden'ın attığı twite tepki verdikten sonra bir kullanıcının yorumuna da ilginç bir cevap verdi.
Joe Biden için 'insan formuna girmiş nemli çorap kuklası' dedi.
Musk sonrasında yaptığı paylaşımda da \"Biden ABD halkını aptal yerine koyuyor\" ifadelerini kullandı.
'Beyaz Saraydan ses yok'
Yaşanan olay sonrası Beyaz Saraydan cevap gelmedi.
Elon Musk'tan ABD Başkanı Biden'a tepki dolu sözler
ABD Başkanı Biden elektrikli araç markası General Motors ile Ford'u övünce, dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'tan tepki gecikmedi.