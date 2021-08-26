Kabil Havalimanı'nda patlama

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından tahliye işlemlerinin sürdüğü Kabil Havaalanı'nda patlama oldu.

ABD Savunma Bakanlığı, "İlk bilgiler intihar saldırısı olduğu yönünde" açıklaması yaptı.

DÖRT AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜ

ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD'li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel'in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kirby daha önce de patlamaları teyit ederken, kayıpların henüz belirlenemediğine dikkati çekmişti.

ŞU ANA KADAR 60 YARALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana kadar 60 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" dedi.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "ABD askerlerini olası DEAŞ saldırısına karşı uyarmıştık. Bu saldırıyı kınıyoruz. Aralarında çocukların da olduğu en az 13 sivil hayatını kaybetti.Masumları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı. " ifadesini kullandı.

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NATO'DAN SALDIRIYA KINAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırıyı kınadı. Stoltenberg, “Kabil Havalimanı dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim tüm etkilenenler ve sevdikleriyle birlikte. Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek” açıklamasında bulundu.

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