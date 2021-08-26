Dünya Kabilde altıncı şiddetli patlama meydana geldi
ASYA

Kabil'de altıncı şiddetli patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de altıncı patlama meydana geldi. Saldırılarda hayatını kaybeden ABD'li asker sayısının ise 12'ye yükseldiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Reuters haber ajansı, saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu

Haber Merkezi AA
Kabilde altıncı şiddetli patlama meydana geldi
Kabil Havalimanı'ndaki patlama

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana geldi.

BBC, üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bir patlama daha

Akşam saatlerinde bölgede dört patlamanın daha meydana geldiği açıklandı.

Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen, terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi

12 ABD askeri hayatını kaybetti

Öte yandan ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin sayısının 12'ye çıktığını bildirdi. Bir ABD'li sağlık görevlisinin de saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pentagon patlamalarda 12 ABD askerinin hayatını kaybettiğini doğrularken, 15 askerin ise yaralandığını belirtti.

DEAŞ üstlendi

Reuters haber ajansı, saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

MSB: Birliğimizde herhangi bir zayiat yoktur

Milli Savunma Bakanlığı, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

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