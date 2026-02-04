Kaddafi'nin oğlu öldürüldü

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğü açıklandı. Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı. Osman, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi'nin evine baskın düzenleyip onu öldürdü" dedi. Sefülislam Kaddafi’nin Avukatı Halid ez-Zaidi de "Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar" ifadelerini kullandı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı 444. Tugay da “444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü” yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı kaydedildi.