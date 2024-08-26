Kahire'den uzlaşı çıkmadı: Hamas işgalci İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddetti

Hamas, esir takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan son görüşmelerde, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddettiğini açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında esir takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çabalar devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan son görüşmelere ilişkin açıklama yapan Hamas, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddettiğini açıkladı

"Hamas, 2 Temmuz'da açıklanan teklife bağlı"

Hamas heyetinin, arabuluculardan son tur müzakerelere ilişkin bilgi aldıktan sonra Kahire'de ayrıldığı belirtilerek, Hamas'ın 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğu vurgulandı.

Hamas, herhangi bir anlaşmanın kalıcı bir ateşkesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, Gazzelilerin evlerine dönebilmesini, yardım ve yeniden inşa ile esir-tutuklu değişimini de içermesi gerektiğini vurguladı.

"ABD'nin açıklamaları yanlış"

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, "2 Temmuz'da anlaştığımız konulardan geri adım atılması veya yeni şartlara ilişkin görüşmeleri kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Hamas'ın son teklife ilişkin cevabını arabuluculara ilettiğini belirten Hamdan, ABD'nin yakında bir anlaşmaya varılacağı yönündeki açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet El Reşik, herhangi bir anlaşmanın kalıcı bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini yinelediklerini açıkladı.

İsrail müzakere heyeti de Kahire'den ayrıldı

Öte yandan, İsrail medyası da müzakereler için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye dönmek üzere buradan ayrıldığını yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan İsrail heyeti, ülkeye döndü.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin, Kahire'deki görüşmelerle ilgili olarak, "Bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı." ifadesine yer verildi.

Yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.







