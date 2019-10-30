Dünya Kaliforniyada yangınlar büyüyor
AMERİKA

Kaliforniya'da yangınlar büyüyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geçen haftadan beri süren orman yangınlarına yeni bir yangın daha eklendi. Getty adı verilen yangın, ünlü starların evlerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerliyor. Yangınlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısının 200 bini bulduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaliforniya
Kaliforniya

ÜNLÜ MAHALLESİNE SIÇRADI

Yangınların elektrik iletim hatlarına hasar vermesi nedeniyle, tedbir olarak birçok bölgeye elektrik verilemiyor. Kesintilerden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin perşembe gününe kadar 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Kaliforniya’da geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, hafta sonu bölgenin kuzey kısmında başlayan iki büyük yangına pazartesi Los Angeles yakınlarındaki yeni bir yangının daha eklendiğini belirtti. Los Angeles İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, “Getty” yangını adı verilen yangının, ünlü starların evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit ettiği belirtildi.

LEBRON ODA ARIYOR

Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James’in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Twitter’dan bir mesaj paylaşan LeBron James, “Dostıum bu LA yangınları şaka değil. Acilen evi terk etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte arabadayız, kalacak bir oda arıyoruz. Şu ana kadar şanssızız!” dedi. Kaliforniya’nın eski valilerinden aktör Arnold Schwarzenegger de evini tahliye edenler arasındaydı.

ACİL SIĞINMA İHTİYACI

San Francisco Bay bölgesinde hafta sonundan beri devam eden “Kincade” yangını nedeniyle tahliye edilenlerin sayısının ise yaklaşık 200 bine çıktığı kaydedildi. Kızıl Haç, evlerini terk edenlerin sığınacak yer bulmakta zorlandığına işaret ederek, yaklaşık 10 bin kişinin acil sığınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Sonomo Bölgesi’ndeki yangınının ise şu ana kadar yaklaşık 100 binanın yanmasına neden olduğu belirtildi.

Acil durum ilan edildi

  • Kaliforniya
  • Eyalette acil durum ilan eden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangınları “tarihi” olarak niteledi. Kaliforniya yangını sözcüsü Jonathon Cox, birinin durumu ağır 2 itfaiyecinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sonoma bölgesi Eğitim Bürosundan yapılan açıklamada da bölgedeki bütün devlet okullarının pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

ABD'de dev yangın: 2 bin kişi tahliye edildi
OYNAT 00:00
ABD'de dev yangın: 2 bin kişi tahliye edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Çarşamba günü başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle büyüyen yangın sonucu yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Yangına bin 300 itfaiye görevlisi müdahale ediyor.


İş adamlarına sahtebelediye başkanı oyunu

İş adamlarına sahte
belediye başkanı oyunu

Yerel seçimleri de fırsat bilip harekete geçtiler.
Vatandaşlıktan atılabilirler

Vatandaşlıktan atılabilirler

​Avrupa'da Türklere saldıran terör yandaşları için hukuki süreç başlayabilir.
Çakara 2 bin lira ceza

Çakara
2 bin lira ceza

Polis ceza kesti vatandaşlar fotoğraf çekti.
Fiyatları düşürecek<br>sınır yarın başlıyor

Fiyatları düşürecek
sınır yarın başlıyor

Komisyon oranı artık yüzde 1,60'ı aşamayacak.
Sualtı Hapishanesi:<br>Rummu

Sualtı Hapishanesi:
Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

​Batılı otoriteler PKK sempatizanlarını koruyor.
Gece yarısı<br>trafiğe açıldı

Gece yarısı
trafiğe açıldı

50 km'lik kısmı hizmete sunuldu tamamı yıl sonunda bitecek.
Hatalı üretildiğini kabul etti

Hatalı üretildiğini kabul etti

​346 kişiye mezar olan uçaklar için özür dilediler.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Galatasaray eski yıldızı için harekete geçti.
Muğla'da boğdu <br>İstanbul'da itiraf etti

Muğla'da boğdu
İstanbul'da itiraf etti

​İtirafı üzerine lüks villada cansız bedeni bulundu.

2 bölge<br>için yeni uyarı

2 bölge
için yeni uyarı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı.
Senegal'de<br> ele geçirildi

Senegal'de
ele geçirildi

6 milyon dolar değerinde olduğu tespit edildi.
Kimseden <br>icazet almayız

Kimseden
icazet almayız

Erdoğan: Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda 82 milyon şehadete yürümeye hazır.
Gururluyuz<br>çünkü Türkiye'yiz

Gururluyuz
çünkü Türkiye'yiz

​Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
Bir metre kar<br>yağsa da buradayız

Bir metre kar
yağsa da buradayız

​HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti yoğun yağmura rağmen devam ediyor.
DEAŞ için<br>özel cezaevi

DEAŞ için
özel cezaevi

​PKK/YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye getirilmeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.