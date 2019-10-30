Kaliforniya'da yangınlar büyüyor

ÜNLÜ MAHALLESİNE SIÇRADI

Yangınların elektrik iletim hatlarına hasar vermesi nedeniyle, tedbir olarak birçok bölgeye elektrik verilemiyor. Kesintilerden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin perşembe gününe kadar 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Kaliforniya’da geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, hafta sonu bölgenin kuzey kısmında başlayan iki büyük yangına pazartesi Los Angeles yakınlarındaki yeni bir yangının daha eklendiğini belirtti. Los Angeles İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, “Getty” yangını adı verilen yangının, ünlü starların evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit ettiği belirtildi.

LEBRON ODA ARIYOR

Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James’in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Twitter’dan bir mesaj paylaşan LeBron James, “Dostıum bu LA yangınları şaka değil. Acilen evi terk etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte arabadayız, kalacak bir oda arıyoruz. Şu ana kadar şanssızız!” dedi. Kaliforniya’nın eski valilerinden aktör Arnold Schwarzenegger de evini tahliye edenler arasındaydı.

ACİL SIĞINMA İHTİYACI

San Francisco Bay bölgesinde hafta sonundan beri devam eden “Kincade” yangını nedeniyle tahliye edilenlerin sayısının ise yaklaşık 200 bine çıktığı kaydedildi. Kızıl Haç, evlerini terk edenlerin sığınacak yer bulmakta zorlandığına işaret ederek, yaklaşık 10 bin kişinin acil sığınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Sonomo Bölgesi’ndeki yangınının ise şu ana kadar yaklaşık 100 binanın yanmasına neden olduğu belirtildi.

Acil durum ilan edildi

Kaliforniya

Eyalette acil durum ilan eden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangınları “tarihi” olarak niteledi. Kaliforniya yangını sözcüsü Jonathon Cox, birinin durumu ağır 2 itfaiyecinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sonoma bölgesi Eğitim Bürosundan yapılan açıklamada da bölgedeki bütün devlet okullarının pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.