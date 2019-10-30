Dünya Kaliforniyadaki yangınlar durdurulamıyor NBA oyuncusu Lebron James ve aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye etti
AMERİKA

Kaliforniya'daki yangınlar durdurulamıyor: NBA oyuncusu Lebron James ve aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye etti

Kaliforniya'daki yangınlar durdurulamıyor: NBA oyuncusu Lebron James ve aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye etti

Los Angeles İtfaiyesi tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, kötü hava koşulları nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorluk yaşanıyor. Eyaletin kuzeyi ve güneyi yangınlardan etkilenirken, yetkililer çıkış noktasına göre yangınları kuzeyde ‘Kincade’ ve güneyde ‘Getty’ olarak adlandırdı. Güneyde başlayan yangının çıkış noktası ilk belirlemelere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan bir dalın elektrik tellerine düşmesi olarak bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Bölgede yaşayan halk, yangınların arasından tahliye olmaya çalışıyor.
Bölgede yaşayan halk, yangınların arasından tahliye olmaya çalışıyor.

ABDnin Kaliforniya eyaletinde bir hafta önce başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle büyüyen yangınlar yayılıyor.

Yangın söndürme çalışmaları devem ediyor.
  • Yangın nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, bölgede yaşayan bazı ünlüler de evlerini ter etmek zorunda kaldı. NBA yıldızı basketbol oyuncusu Lebron James ve aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye eden ünlüler arasında yer alıyor.

ABD’da orman yangınları söndürülemiyor
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ABD’da orman yangınları söndürülemiyor
ABD'nin California eyaletinde Çarşamba günü başlayan orman yangınları sürüyor. Yetkililer, aşırı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangınlarının yayılabileceği konusunda uyarıda bulunarak yeni tahliye kararı aldı. Söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle San Francisco'nun kuzeyindeki Windsor ve Healdsburg'da yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin zorunlu olarak tahliye edileceği duyuruldu.

Kaliforniya'daki yangınlar bir çok yeri etkisi altına aldı.

Kaliforniya eyaletinde yangınlar San Francisco’nun iki katı büyüklüğünde bir alanı yok ederken, şiddetli rüzgarlar ise yangınların yayılmasında büyük rol oynuyor. İtfaiye tarafından yayınlanan haritada, ‘zorunlu tahliye’ ve ‘tahliye uyarısı’ olan bölgeler yer alıyor ve ‘zorunlu tahliye’ bölgesinde 7 binden fazla konut bulunuyor. Altyapıyı da etkileyen yangınlar nedeniyle binlerce eve elektrik verilemiyor.

Kaliforniya'da yangınlar büyüyor
DÜNYA
Kaliforniya'da yangınlar büyüyor
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