Kaliforniya'daki yangınlar durdurulamıyor: NBA oyuncusu Lebron James ve aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye etti Kaliforniya'daki yangınlar durdurulamıyor: NBA oyuncusu Lebron James ve aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye etti Los Angeles İtfaiyesi tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, kötü hava koşulları nedeniyle yangınları kontrol altına almakta zorluk yaşanıyor. Eyaletin kuzeyi ve güneyi yangınlardan etkilenirken, yetkililer çıkış noktasına göre yangınları kuzeyde ‘Kincade’ ve güneyde ‘Getty’ olarak adlandırdı. Güneyde başlayan yangının çıkış noktası ilk belirlemelere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan bir dalın elektrik tellerine düşmesi olarak bildirildi.

Haber Merkezi 30 Ekim 2019, 16:57 Son Güncelleme: 30 Ekim 2019, 17:10 DHA