Kamala Harris: İsrail Gazze'de ihtiyaç sahiplerine yardım akışını kolaylaştırmak için acilen daha fazlasını yapmalı

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçim öncesi adaylığını Chicago'da 19-22 Ağustos arasında gerçekleştirilen Demokratik Ulusal Kongre'de resmileştiren ABD'nin başkan adayı Kamala Harris, Siyonist devletin 10 ayı aşkındır Gazze'de işlediği insanlık suçlarını meşrulaştırmaya çalıştı. Katil İsrail askerlerinin on binlerce masum sivili katletmesini 'kendini savunma hakkı' olarak yorumlayan Harris, "İsrail'in kendini savunabilme yeteneğine sahip olmasını her zaman sağlayacağım çünkü İsrail halkı bir daha asla bu dehşetle yüzleşmemeli." ifadelerini kullandı.