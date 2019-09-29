Kan gölüne döner

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Hindistan’ın Cammu Keşmir’de 900 bin askerle sürdürdüğü abluka karşısında harekete geçmeye çağırdı. Han, üye ülkelere, “1,3 milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı” sorusunu yöneltti.

Hindistanlı askerler

HİTLER ZİHNİYETİ

Hindistan’ın 5 Ağustos’ta Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırarak 11 BM kararını, kendi anayasasını ve Pakistan-Hindistan arasındaki Şimla anlaşmasını ihlal ettiğini belirten Han, “Bölgedeki asker sayısını 900 bine çıkardılar. Herkesin Ulusal Gönüllü Organizasyonu’nu (RSS) anlamasını istiyorum. Tamamen Hitler ve Mussolini’den ilham alan, bir ırkın üstünlüğüne, Nazilerin inandığı aryan ırka inanan bir grup. İletişim çağındayız bana inanmayan Google’dan baksın” dedi. Han, 8 milyon kişinin hapis halinde yaşadığını belirterek, “Eğer bir yerde 8 milyon hayvan hapsedilseydi burada (BM’de) kıyamet kopardı.” diye konuştu.

YASAK SONRASI UYARI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin savunduğu Hindu ırk üstünlüğünün felakete yol açacağını belirten Han, sokağa çıkma yasağı kalktığında yaşanacaklar konusunda uyarılarda bulundu. Pakistan Başbakanı, “Sokağa çıkma yasağı kalktığında ortalık kan gölüne dönecek. İnsanlar sokağa çıkacak ve 900 bin Hint askeriyle karşı karşıya gelecek. Hayvandan kötü muamele gören Keşmir nasıl karşılık verecek? Liderleri tutuklanmış, 13 bin genci kaybolmuş Keşmir ne yapacak? Sokağa çıkacaklar ve Hint askerlerinin hedefi olacaklar. Keşmir daha da radikalize olacak ve yeni Pulvama saldırıları olacak” dedi.

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‘KÖTÜSÜNE HAZIR OLUN’

Başbakan Han, iki nükleer gücün karşı karşıya gelebileceğini belirterek, “Bunun sorumluluğu BM’nin omuzlarında. 1,3 milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?” şeklinde konuştu. İki ülke arasında savaş çıkma ihtimalinden de söz eden Han, şöyle devam etti: “İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun. Eğer savaş çıkarsa Hindistan’dan 7 kat küçük Pakistan’ın iki seçeneği var. Ya teslim olacağız ya da özgürlük için sonuna kadar savaşacağız. Biz tek Allah’a inanıyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Eğer iki nükleer güç savaşırsa sonuçları sınırlarını aşar.”

Uçağı acil indi

BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York’ta temaslarını tamamlayıp ABD’den ayrılan ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ı taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle ABD’nin New York kentine acil indi. Han’ı taşıyan uçak Kanada’nın Toronto kenti yakınlarında teknik bir arıza yaptı. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na acilen inen uçağın arızasının düzeltilmesinin ardından uçuşa devam edildi.

Kısıtlamalar hafifletildi iddiası

Hindistan’ın, Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararının ardından uyguladığı kısıtlamaların, bölgenin tamamında hafifletildiği iddia edildi. India TV’nin Doordarshan News’e dayandırdığı habere göre, 5 Ağustos’ta özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir’in 22 semtinde gündüz sokağa çıkma yasağı dünden itibaren kaldırıldı. Hükümet, hayatın normale dönmesi amacıyla yerel yönetimlerden bölgedeki okulları açmalarını istedi.