Kanada'da bir lise öğrencisi 'iki cinsiyet var' dediği için okuldan uzaklaştırıldı: İnancımın gereğini söyledim

"Bir sınıf tartışması sırasında yapılan yorumlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldım. Kadın tuvaletlerini kullanan erkek öğrenciler, cinsiyet disforisi ve erkek emzirme hakkındaydı. Herkes fikrini paylaşıyordu, isteyen öğrenci katılıyordu, öğretmen dahil. Sadece iki cinsiyet olduğunu ve ya erkek ya da kadın olarak doğduğunu söyledim ve bu başımı belaya soktu. Sonra da cinsiyetin biyolojiden üstün olmadığını söyledim. Bir kez hafife alınan özgürlük kaybedilir. Din özgürlüğü muhtemelen en önemli özgürlüklerimizden biridir, bu yüzden zulüm karşısında ondan vazgeçmeyeceğim. Bu, ülkemizde ne kadar az ifade özgürlüğüne sahip olduğumuzu gösteriyor"