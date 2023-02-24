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Dünya

Kanada'da bir lise öğrencisi 'iki cinsiyet var' dediği için okuldan uzaklaştırıldı: İnancımın gereğini söyledim

Kanada'da Katolik lisesinde okuyan Josh Alexander, Katolik inancına göre 'dünyada kadın ve erkek olarak iki cinsiyet var' ifadelerinden dolayı tepki gördü. Hristiyan olan Josh Alexander, cinsiyet konulu bir sınıf tartışmasında insanların cinsiyet değiştiremeyeceğini ve erkek öğrencilerin kız tuvaletlerini kullanmaması gerektiğini söylediği için Renfrew, Ont.'daki St. Joseph's Katolik Lisesi'nden uzaklaştırıldı.

17:28 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Lise öğrencisi genç inancının gereğini söylediği için okuldan uzaklaştırıldı ardından tutuklandı

Lise öğrencisi genç inancının gereğini söylediği için okuldan uzaklaştırıldı ardından tutuklandı

Kanada'da okuyan 16 yaşındaki lise öğrencisi Josh Alexander, cinsiyet konulu bir sınıf tartışmasında
'dünyada kadın ve erkek olarak iki cinsiyet var'
ifadelerini kullandığı için okuldan uzaklaştırıldı. Alexander uzaklaştırma kararının ardından bir süre sonra okula girmeye çalıştığı esnada tutuklandı. Natıonal Post'a verdiği röportajda Alexander,
"Bunun yanlış olduğunu biliyorum, kimsenin günahını dile getirmiyorum bu benim işim değil. Benim sorunum bunun çocuklara kadar indirgenmesi"
ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki gencin inancından dolayı okuldan uzaklaştırılması tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin ise yapılan yorumlarda Kanada'nın özgürlük noktasında zayıfladığı vurgusu yapıldı.

'İNANCIMIN GEREĞİNİ SÖYLEDİM'

Konuya ilişkin değerlendirme yapan lise öğrencisi Alexander,
"Bir sınıf tartışması sırasında yapılan yorumlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldım. Kadın tuvaletlerini kullanan erkek öğrenciler, cinsiyet disforisi ve erkek emzirme hakkındaydı. Herkes fikrini paylaşıyordu, isteyen öğrenci katılıyordu, öğretmen dahil. Sadece iki cinsiyet olduğunu ve ya erkek ya da kadın olarak doğduğunu söyledim ve bu başımı belaya soktu. Sonra da cinsiyetin biyolojiden üstün olmadığını söyledim. Bir kez hafife alınan özgürlük kaybedilir. Din özgürlüğü muhtemelen en önemli özgürlüklerimizden biridir, bu yüzden zulüm karşısında ondan vazgeçmeyeceğim. Bu, ülkemizde ne kadar az ifade özgürlüğüne sahip olduğumuzu gösteriyor"
dedi.



#ABD
#Amerika
#Kanada
#Lise Öğrencisi
#LGBT
2 saat önce
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Kanada'da bir lise öğrencisi 'iki cinsiyet var' dediği için okuldan uzaklaştırıldı: İnancımın gereğini söyledim
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