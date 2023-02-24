Lise öğrencisi genç inancının gereğini söylediği için okuldan uzaklaştırıldı ardından tutuklandı
Kanada'da okuyan 16 yaşındaki lise öğrencisi Josh Alexander, cinsiyet konulu bir sınıf tartışmasında
'dünyada kadın ve erkek olarak iki cinsiyet var'
ifadelerini kullandığı için okuldan uzaklaştırıldı. Alexander uzaklaştırma kararının ardından bir süre sonra okula girmeye çalıştığı esnada tutuklandı. Natıonal Post'a verdiği röportajda Alexander,
"Bunun yanlış olduğunu biliyorum, kimsenin günahını dile getirmiyorum bu benim işim değil. Benim sorunum bunun çocuklara kadar indirgenmesi"
ifadelerini kullandı.
16 yaşındaki gencin inancından dolayı okuldan uzaklaştırılması tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin ise yapılan yorumlarda Kanada'nın özgürlük noktasında zayıfladığı vurgusu yapıldı.
'İNANCIMIN GEREĞİNİ SÖYLEDİM'
'İNANCIMIN GEREĞİNİ SÖYLEDİM'
Konuya ilişkin değerlendirme yapan lise öğrencisi Alexander,
"Bir sınıf tartışması sırasında yapılan yorumlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldım. Kadın tuvaletlerini kullanan erkek öğrenciler, cinsiyet disforisi ve erkek emzirme hakkındaydı. Herkes fikrini paylaşıyordu, isteyen öğrenci katılıyordu, öğretmen dahil. Sadece iki cinsiyet olduğunu ve ya erkek ya da kadın olarak doğduğunu söyledim ve bu başımı belaya soktu. Sonra da cinsiyetin biyolojiden üstün olmadığını söyledim. Bir kez hafife alınan özgürlük kaybedilir. Din özgürlüğü muhtemelen en önemli özgürlüklerimizden biridir, bu yüzden zulüm karşısında ondan vazgeçmeyeceğim. Bu, ülkemizde ne kadar az ifade özgürlüğüne sahip olduğumuzu gösteriyor"
dedi.
#ABD
#Amerika
#Kanada
#Lise Öğrencisi
#LGBT
2 saat önce
Kanada'da bir lise öğrencisi 'iki cinsiyet var' dediği için okuldan uzaklaştırıldı: İnancımın gereğini söyledim
İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 232 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da ağır hasar raporu verilen dokuz katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi
Marcelo'nun yeni takımı belli oldu
'Türkiye sevdalısı' Kenyalı, depremzedeler için eşine hediye aldığı altın kolyeyi sattı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz