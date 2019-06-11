Dünya Kanadade tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor
AMERİKA

Kanada plastik ürünlere yasak koyuyor

Kanada’de tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede tek kullanımlık plastik maddelerin 2021 yılında yasaklanacağını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Kanada’da kullanılan plastiğin yüzde 10’undan azı geri dönüştürülüyor.
Kanada’da kullanılan plastiğin yüzde 10’undan azı geri dönüştürülüyor.

Kanada’da tek kullanımlık plastik maddeler 2021 yılında yasaklanacak. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yasaklamanın bilime dayalı bir incelemenin ardından yapılacağını söyleyerek, su şişeleri, plastik torbalar ve pipetler gibi maddelerin de yasaklanmasının planladığını ekledi.

  • Trudeau, "2021 gibi yakın bir tarihte, Kanada zararlı tek kullanımlık plastikleri yasaklayacaktır” ifadelerini kullandı. Kumsallardaki plastik atık kirliliğine değinen Trudeau, “Bir baba olarak dürüst olmak gerekirse, bunu çocuklarıma açıklamaya çalışmak zor. Dünyanın dört bir yanındaki kumsallarda bulunan ölü balinaların midelerinin plastik torbalarla sıkışmış halde olduğunu nasıl açıklarsınız? Ebeveynler olarak, çocuklarımızı sahile götürdüğümüz zaman pipet, strafor veya şişe ile doldurulmamış bir kum parçası aramak zorunda kalıyoruz. Bu sorun hakkında bir şey yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Plastik kullanımını azaltmak için neler yaptığını belirten Trudeau, "Plastik kullanmak yerine karton bardaklar kullanmayı tercih ediyoruz" dedi.

Öte yandan Kanada’da kullanılan plastiğin yüzde 10’undan azı geri dönüştürülüyor.

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