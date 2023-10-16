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Dünya

Kanser tedavi merkezi vuruldu

İşgalci İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 22 hastanenin boşaltıması tehdidinde bulunurken, sağlık kurumlarını ve sağlık çalışanlarını hedef almaya da devam ediyor.

Dış Haberler
04:00 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
El-Ahli Alarabi Hastanesi İsrail bombalarının hedefi oldu.

El-Ahli Alarabi Hastanesi İsrail bombalarının hedefi oldu.

Dün, Gazze'nin tek kanser tedavi merkezi olan El-Ahli Alarabi Hastanesi İsrail bombalarının hedefi oldu. Hedef gözetilerek vurulan hastanede Ultrason ve Mamografi bölümleri tamamen kullanılmaz hale geldi. Saldırı sırasında 4 sağlık çalışanı da yaralandı.

BÜTÜN AİLE ÖLDÜ

Gazze'de bir başka saldırıda ise Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Ömer Firwanah, eşi, kendisi gibi doktor olan kızı Ayah ile üç çocuğu, erkek çocuğu ile ailesi hayatını kaybetti. Yine özellikle beden yanıkları konusunda uzman doktor Profesör Midhat Saidem, Şifa Hastanesi’ndeki yoğun görevinden sonra, İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.



#Filistin
#İsrail
#Kanser Merkezi
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