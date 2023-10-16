Kanser tedavi merkezi vuruldu

Dün, Gazze'nin tek kanser tedavi merkezi olan El-Ahli Alarabi Hastanesi İsrail bombalarının hedefi oldu. Hedef gözetilerek vurulan hastanede Ultrason ve Mamografi bölümleri tamamen kullanılmaz hale geldi. Saldırı sırasında 4 sağlık çalışanı da yaralandı.

Gazze'de bir başka saldırıda ise Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Ömer Firwanah, eşi, kendisi gibi doktor olan kızı Ayah ile üç çocuğu, erkek çocuğu ile ailesi hayatını kaybetti. Yine özellikle beden yanıkları konusunda uzman doktor Profesör Midhat Saidem, Şifa Hastanesi’ndeki yoğun görevinden sonra, İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.