Kapatılan İslami kuruluşun yöneticileri: Fransa'da can güvenliğimiz yok, Türkiye'den sığınma talep ediyoruz

Fransa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Baraka City'ye geçtiğimiz haftalarda baskın düzenlenmiş, kurucusu Idriss Sihamedi de evinde gözaltına alınmıştı. Bununla yetinmeyen Fransa yönetimi, Bakanlar Kurulu kararıyla Baraka City derneğini fesh etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiler

Yaşananlar üzerine açıklama yapan dernek yöneticisi Idriss Sihamedi, Fransa’da can güvenliklerinin olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi ve Türkiye’den siyasi sığınma talebinde bulundu.

"Fransa'da güvende değiliz"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sihamedi, “Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü Baraka City'yi Fransa devleti feshetme kararı aldı. Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen. Bu yüzden sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan STK'mız adına Fransa'da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum” dedi.

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Bu yüzden sayın @RTErdogan'dan STK'mız adına Fransa'da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum. — Idriss Sihamedi (@IdrissSihamedi) October 28, 2020

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