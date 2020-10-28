Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Kapatılan İslami kuruluşun yöneticileri Fransada can güvenliğimiz yok, Türkiyeden sığınma talep ediyoruz
AVRUPA

Kapatılan İslami kuruluşun yöneticileri: Fransa'da can güvenliğimiz yok, Türkiye'den sığınma talep ediyoruz

Fransa hükümetinin baskıları sonucu faaliyetleri sona erdirilen insani yardım kuruluşu Baraka City’nin yöneticileri, can güvenliklerinin olmadığını belirterek Türkiye’den siyasi sığınma talebinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Fransa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Baraka City'ye geçtiğimiz haftalarda baskın düzenlenmiş, kurucusu Idriss Sihamedi de evinde gözaltına alınmıştı. Bununla yetinmeyen Fransa yönetimi, Bakanlar Kurulu kararıyla Baraka City derneğini fesh etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiler

Yaşananlar üzerine açıklama yapan dernek yöneticisi Idriss Sihamedi, Fransa’da can güvenliklerinin olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi ve Türkiye’den siyasi sığınma talebinde bulundu.

"Fransa'da güvende değiliz"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sihamedi, “Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü Baraka City'yi Fransa devleti feshetme kararı aldı. Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen. Bu yüzden sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan STK'mız adına Fransa'da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum” dedi.

Fransa'nın İslam'la savaşı göründüğünden çok daha derin
DÜNYA
Fransa'nın İslam'la savaşı göründüğünden çok daha derin

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den küstah çıkış: Türkiye iç işlerimize karışmasın
DÜNYA
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den küstah çıkış: Türkiye iç işlerimize karışmasın

Fransız gazeteciden skandal sözler: Müslümanlar Paty'nin anısına başörtüsünü çıkarsın
DÜNYA
Fransız gazeteciden skandal sözler: Müslümanlar Paty'nin anısına başörtüsünü çıkarsın
Abone Ol Google News
Hainlerin inlerinde ele geçirildi

Hainlerin inlerinde ele geçirildi

PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile düğmeye basıldı.
Yangın şehitliğe uğramadı

Yangın şehitliğe uğramadı

​Alevlerle boğuşan İskenderun'dan hayret veren manzara.
Minarelerden salavatlar yükselecek

Minarelerden salavatlar yükselecek

81 ildeki camilerde saat 21.00'de salavatlar okunacak.

Defter kapandı

Defter kapandı

Trabzonspor'da yönetim masadan kalktı.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Fransız Charlie Hebdo dergisi için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.