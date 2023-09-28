Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan tutuklandı

Vardanyan Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alınmıştı.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Serivisinden yapılan açıklamada, dün Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alınan Vardanyan'ın, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat sağladığı, onları finanse ettiğinin tespit edildiği bildirildi.
Devlet Güvenlik Servisi, Vardanyan'ın sorgulanmasına ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.
Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı
Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı.
- Vardanyan, dün Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alınarak Bakü'ye getirilmişti.