Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanlarından Manukyan tutuklandı

Açıklamada, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin "Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesi" hükmüne rağmen Manukyan'ın bölgede kalarak sözde "Karabağ Savunma Ordusu Komutanı Birinci Yardımcısı" olarak görev yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Azerbaycan Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı bir grup molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla Lübnan güvenlik güçlerine saldırıda bulundu. Beyrut'ta, işgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan’ı protesto eden Ermeni asıllı yaklaşık bin beş yüz kişilik grup, akşam saatlerinde Azerbaycan Büyükelçiliğine yürümek istedi. Büyükelçiliğin bulunduğu sokağın başına barikat kuran güvenlik güçleri, Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup kalabalığın geçişine izin vermedi.

Manukyan'ın ayrıca Azerbaycan'da kamu güvenliğini bozmak, halk arasında panik yaratmak, patlama ve yangınlar gibi terör eylemlerinin organizasyonunda yer aldığının tespit edildiği bildirildi.

"Organize bir grup tarafından tekrarlanan terörizm", "Ateşli silahların, bunların bileşenlerinin, mühimmatın, patlayıcıların ve cihazların yasa dışı edinimi, depolanması ve taşınması", "Yasayla öngörülmeyen silahlı gruplar ve birlikler oluşturmak" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı geçmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan Manukyan'ın tutuklandığı belirtildi.