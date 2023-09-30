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Dünya

Karabağ'ı terk edenlerin sayısı 100 bini geçti

Ermenistan'a giriş yapanların sayısı 100 bin 417 kişi olarak duyuruldu. Karabağ'da, ayrılmaya hazırlanan az sayıda kişinin kaldığı belirtildi.

17:38 . 30/09/2023 Cumartesi
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Karabağ

Karabağ

Azerbaycan
toprağı Karabağ'ı terk eden Ermenilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, bölgeden ayrılanlara ilişkin son verileri paylaştı.

Erivan yönetimi, Dağlık Karabağ'dan 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Sözcü Bağdasaryan, "Şu anda Dağlık Karabağ'dan 100 bin 417 kişi Ermenistan'a giriş yaptı." dedi.

Resmi verilere göre Dağlık Karabağ'da 120 bine yakın Ermeni yaşıyordu.

Birkaç yüz kişi kaldı

Rus basınından Interfax'ın aktardığına göre, Karabağ'da "çoğu memur, acil servis çalışanı, gönüllü, bazı özel ihtiyaçları olan ve ayrılmaya hazırlanan kişilerden oluşan" yaklaşık birkaç yüz kişi kaldı.

Laçın Koridoru yakınındaki Kornidzor köyünde insani yardım merkezi kuruldu. Ermenistan hükümeti, ikamet yeri olmayan vatandaşlara konut sağlıyor.

Paşinyan: Karabağ'da hiç Ermeni kalmayacak

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Durum analizi, önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ'da hiç Ermeni kalmayacağını gösteriyor." demişti.

Paşinyan ayrıca yaşı ne olursa olsun yerinden edilen her kişiye 100 bin Ermenistan Dramı (254 dolar) ödeneceğini söylemişti.

Öte yandan Ermenistan basını, Dağlık Karabağ'dan ayrılan 32 bin 200 kişiye tesislerde geçici barınma imkanı sağlandığını yazdı.

Ermeni lobisinden Azerbaycan'a yaptırım çağrısı

Bu arada ABD'deki en büyük Ermeni lobisi ANCA, Azerbaycan'a yaptırım uygulanmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimine yapılan çağrıda, Bakü'ye karşı harekete geçilmesi talep edildi.

Yalnızca lobicilik faaliyetlerinde bulunmakla kalmayan ANCA, ABD'de varlık gösteren Ermeni terör örgütlerine ve teröristlere destek vermesiyle göze çarpıyor.



#Karabağ
#Ermenistan
#Azerbaycan
35 dakika önce
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