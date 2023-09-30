Karabağ'ı terk edenlerin sayısı 100 bini geçti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, antiterör operasyonunun bitmesinden sonra, bölgede siviller arasında toplu ölüm olmadığı ve Karabağ Ermenileri için bir tehdit bulunmadığını belirtti. Bu aslında Ermeni diasporasının ve bazı Ermeni destekçilerinin, “Karabağ Ermenileri etnik temizlik tehdidi ile karşı karşıyadır” propagandasını da çürütmüş, uzun zamandır dillendirilen “Azerbaycan Karabağ Ermenilerini yok etmek için abluka uyguluyor” tezini de geçersiz kılmıştır.