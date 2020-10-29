Karabağın sözde lideri panik içinde: SİHA'lara hedef olmamak için sığınağa girdi

Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Ermenistan cephesinde büyük motivasyon yaşanırken, komuta kademesinin SİHA paniği de her geçen gün artıyor.

DÜNYA SİHA paniği: Sözde Karabağ lideri Harutyan anaokulunda görüntülendi

DÜNYA SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

Mağara ve anaokulunda fotoğraflanmıştı

Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte ilk olarak bir mağarada, ardından da anaokulunda görüntülenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, yine kameralara yansıdı.

Harutyan, şimdi de bir sığınakta fotoğraflandı. SİHA'lara hedef olmamak için endişeli gözlerle dışarıyı gözetlemesi dikkat çekti.