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Dünya Karabağın sözde lideri panik içinde SİHAlara hedef olmamak için sığınağa girdi
ASYA

Karabağın sözde lideri panik içinde: SİHA'lara hedef olmamak için sığınağa girdi

Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan tarafındaki panik devam ediyor. Daha önce SİHA'lara hedef olmamak için mağaraya ve anaokuluna gizlenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, şimdi de sığınakta telaşlı gözlerle cephe hattını gözetlerken fotoğraflandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan
Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan

Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Ermenistan cephesinde büyük motivasyon yaşanırken, komuta kademesinin SİHA paniği de her geçen gün artıyor.

SİHA paniği: Sözde Karabağ lideri Harutyan anaokulunda görüntülendi
DÜNYA
SİHA paniği: Sözde Karabağ lideri Harutyan anaokulunda görüntülendi

SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi
DÜNYA
SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

Mağara ve anaokulunda fotoğraflanmıştı

Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte ilk olarak bir mağarada, ardından da anaokulunda görüntülenen Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, yine kameralara yansıdı.

Harutyan, şimdi de bir sığınakta fotoğraflandı. SİHA'lara hedef olmamak için endişeli gözlerle dışarıyı gözetlemesi dikkat çekti.

Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı
OYNAT 01:44
Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı
İşgalci Ermenistan yönetimi tarafından yerine atama yapılan Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda hareket halindeyken isabet alan Harutyunyan'a ait aracın parçalandığı görülüyor.


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