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Dünya Karbondioksit alarmı
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AMERİKA

Karbondioksit alarmı

Küresel ısınmayı doğrudan etkileyen, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu alarm veriyor. Son yapılan araştırmalara göre atmosferdeki karbondioksit oranı 415.26 partiküle ulaşarak 800 bin yıllık bir rekor kırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözlemevi, 1958 yılında dünyanın atmosferindeki karbondioksit yoğunluğunu izlemek için sürekli ölçümlere başladığında bu değer 315 ppm seviyelerinde idi.
Gözlemevi, 1958 yılında dünyanın atmosferindeki karbondioksit yoğunluğunu izlemek için sürekli ölçümlere başladığında bu değer 315 ppm seviyelerinde idi.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin Mauna Loa Gözlemevi’nde yaptığı araştırma sonuçlarına göre, atmosferdeki milyon parçacık içindeki karbondioksit yoğunluğu (ppm) son 800 bin yıldaki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Teknoloji sitesi techcrunch.com'un aktardığına göre bu veriler Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Scripps Oşinografi Enstitüsü tarafından kaydedildi. Araştırma sonuçlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranı 415.26 partiküle ulaşarak rekor kırdı.

KÜRESEL ISINMA SEBEBİ

Karbondioksit oranında yaşanan hızlı artış küresel ısınmayı önleme hedeflerine ulaşılmasını da zorlaştırıyor. Enerji elde etmek için petrol, kömür ve gaz yakılmasından dolayı atmosfere çıkan karbondioksit ve metan gazının salınımı küresel ısınmaya neden oluyor. Habere göre doğrudan zehirli gazların salınımıyla ilişkili olan küresel ısınmanın 2090 yılına kadar sadece Amerika kıtasına yılda ortalama 500 milyar dolara mal olması bekleniyor.

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