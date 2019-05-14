Karbondioksit alarmı

EN YÜKSEK SEVİYEDE

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin Mauna Loa Gözlemevi’nde yaptığı araştırma sonuçlarına göre, atmosferdeki milyon parçacık içindeki karbondioksit yoğunluğu (ppm) son 800 bin yıldaki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Teknoloji sitesi techcrunch.com'un aktardığına göre bu veriler Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Scripps Oşinografi Enstitüsü tarafından kaydedildi. Araştırma sonuçlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranı 415.26 partiküle ulaşarak rekor kırdı.

KÜRESEL ISINMA SEBEBİ

Karbondioksit oranında yaşanan hızlı artış küresel ısınmayı önleme hedeflerine ulaşılmasını da zorlaştırıyor. Enerji elde etmek için petrol, kömür ve gaz yakılmasından dolayı atmosfere çıkan karbondioksit ve metan gazının salınımı küresel ısınmaya neden oluyor. Habere göre doğrudan zehirli gazların salınımıyla ilişkili olan küresel ısınmanın 2090 yılına kadar sadece Amerika kıtasına yılda ortalama 500 milyar dolara mal olması bekleniyor.