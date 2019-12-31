Kast zulmünden İslam’a sığındılar

YILLAR SÜREN EZİYET

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde toplumun en alt tabakası olarak kabul edilen Dalitlere mensup 3 bin Hindu, üst kasttan Hinduların zulmünden kurtulmak için Müslüman olacaklarını duyurdu. Ülkedeki kast sisteminin en alt tabakası olan Dalitler, yıllardır üst kast sınıflarının zulüm ve eziyetine maruz kalıyor. Durumla ilgili son gelişme ise 2 Aralık’ta meydana gelen bir kazanın ardından yaşandı.

DUVAR YAĞMURDA ÇÖKTÜ

Hindistan basınında yer alan bilgiye göre Tamil Nadu eyaletindeki Nadur kasabasında Dalitleri üst kasta dahil olan komşularından ayırmak için mahalle arasında beş yıl önce bir duvar inşa edildi. Duvar, bölgede yağan şiddetli yağmur nedeniyle 2 Aralık’ta çöktü ve Dalitlerden 17 kişi hayatını kaybetti. Alt kast tarafından duvarı yaptıran Shiva Subramanium hakkında dava açıldı. Subramanium, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUMLU KİŞİ SERBEST

Açılan davada iddialar arasına duvar sahibinin duvara herhangi bir kolon yaptırmadığı da eklenirken Subramanium kefaletle serbest bırakıldı. Ölenlerin alt kasttan olması sebebiyle polisin harekete geçmediği iddia edildi. Olay üzerine alt kasttan 3 bin Hindu, Müslüman olacaklarını duyurdu. Öncelikle 5 Ocak’ta, kazada can veren 18 kişinin ailelerinin de aralarında yer aldığı 200 Hindu ve daha sonrakilerle birlikte toplamda 3 bin Hindu’nun Müslüman olacağı bildirildi.

Anayasa yasaklıyor

Hindistan’da asırlardır uygulanan kast sisteminin kökenlerinin binlerce yıl öncesine dayandığı düşünülüyor. Nesilden nesile aktarılan sistemde toplum, temel olarak din adamları (Brahmin), yöneticiler/ askerler (Kşatriya), tüccarlar (Vaişya) ve hizmetçiler/ köylüler (Sudra) olarak 4 temel sınıfa ayrılıyor. Her kast kendi içinde yine mesleklere göre alt kastlara ayrılıyor. Öte yandan sistemde hiçbir kasta mensup olmayan ve “dokunulmazlar” olarak adlandırılan bir grup da bulunuyor. Dalitler olarak adlandırılan bu grup, toplumun en alt sınıfı olarak görülüyor. Kast sistemi her ne kadar Hint Anayasası’nda yasaklanmış olsa da bu gelenek taşrada yaşatılmaya devam ediyor.

İnsanlık dışı tavır



Dalitlerin haklarını savunan Tamil Puligal Katchi (TPK) adlı insan hakları kuruluşunun Genel Sekreteri M.Ilavenil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zulmün artık dayanılmaz noktalara geldiğini belirtti. Ilavenil, “Sorumlu kişi 20 gün içinde kefaletle serbest bırakıldı. Ancak Genel Başkanımız Nagai Tiruvalluan demokratik bir şekilde adalet ararken gözaltına alındı. Zulüm öyle bir noktaya geldi ki, kuyudan su içmemize izin verilmiyor. Tapınağa gitmemize izin verilmiyor. Sokakta dövülüyoruz ama yine hakkımızda onlar dava açıyorlar. Sokakta cep telefonuyla konuşmamız engelleniyor. Özgür yaşam sürmemize izin verilmiyor. Onlar bize karşı her türlü insanlık dışı davranışı sergiliyor. Bu nedenle biz bu alt ve üst sınıf ayrımından kurtulmak için Müslüman olmaya karar verdik” şeklinde konuştu.