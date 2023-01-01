Katar Emiri BM'deki konuşmasında Filistin halkına desteğini yineledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgede adil bir siyasi çözüme ulaşmak için Filistin halkına destek çağrısında bulundu.
Şeyh Temim, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda konuştu.
Katar Emiri, konuşmasına, Fas'taki depremde ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Fas ve Libya halkına başsağlığı dileyerek başladı.
Şeyh Temim, Suriye'deki krizin siyasi geçişe izin verecek bir siyasi süreç üzerinden hala kapsamlı bir çözüm beklediğini söyledi.
Katar'ın Sudan'daki çatışmaya son verilmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabalara desteğini yineleyen Şeyh Temim, ülkede savaşın durdurulması, itidalli olunması ve sivillerin korunması çağrısı yaptı.
Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizine de değinen Şeyh Temim, ülkede devlet kurumları için yaklaşan bir tehlikenin varlığını ifade ederek, siyasi boşluğa sürdürülebilir bir çözüm bulunması ve bunun tekrarlanmaması gerektiğini belirtti.