Katar'dan Türkiye ile iş birliği açıklaması: Büyük bir fırsat

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettiği Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı’nın "iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirme ve ikili ilişkileri daha fazla ortaklıkla geliştirme fırsatı" olduğunu ifade etti.
12 işbirliği anlaşması imzalanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'daki Lusail Sarayı'nda baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na başkanlık etmişti.
İki liderin huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.