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Dünya

Katar'dan Türkiye ile iş birliği açıklaması: Büyük bir fırsat

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettiği Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Katar Emiri, "İki ülke arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirme ve ikili ilişkileri daha fazla ortaklıkla geliştirme fırsatı" olduğunu belirtti.

09:33 - 5/12/2023 Salı
AA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettiği Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı’nın "iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirme ve ikili ilişkileri daha fazla ortaklıkla geliştirme fırsatı" olduğunu ifade etti.


Katar Emiri Şeyh Temim, X sosyal medya hesabından, “
Yüksek Stratejik Komitemizin dokuzuncu toplantısına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettim"
ifadesini kullandı.
Katar Emiri
, "Toplantı, stratejik ilişkilerimizin düzeyini değerlendirme ve ikili ilişkileri, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik entegrasyonun artmasına, ortak çıkarlarımızın gerçekleşmesine katkı sağlayan daha nitelikli ikili ortaklıklarla güçlendirme fırsatıdır”
değerlendirmesinde bulundu.


12 işbirliği anlaşması imzalanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'daki Lusail Sarayı'nda baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na başkanlık etmişti.


İki liderin huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.


2. Uluslararası Montessori Zirvesi yoğun katılımla gerçekleşti: Bilal Erdoğan Gazze'deki çocuk katliamına vurgu yaptı
2. Uluslararası Montessori Zirvesi yoğun katılımla gerçekleşti: Bilal Erdoğan Gazze'deki çocuk katliamına vurgu yaptı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na bağlı Palet Montessori Akademisi MATEPP’in bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Montessori Zirvesi “İnsanlık İçin Eğitim“ temasıyla gerçekleşti. Zirvede konuşma yapan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bugün gelinen noktada, uluslararası yetkinlikte eğiticiler yetiştiren bir eğitim merkezi olarak faaliyetlerine devam ettiklerinin altını çizdi. Gazze'deki İsrail katliamına da değinen Erdoğan "Pazartesi günü yine sınıflarımıza gireceğiz, okullarımıza döneceğiz. Yine çocuklarımızla buluşacağız. Onları kucaklayacağız. Gözlerinin içine bakacağız. Ama Gazze'de bir milyonun üzerinde çocuk, her gün ölen yüzlerce çocuk bunu yapamıyor. Biz de sınıflarımızda, çocuklarımız iyi olsun diye mücadele veriyoruz. Başka insanlara iyilik yapmanın bir erdem olduğuna inansın istiyoruz. Ama demek ki çocuklarımıza bu dünyada varoluşlarıyla ilişkili daha makro, daha felsefi bazı şeyleri de erken yaşta aktarmanın gerekliliği ortaya çıkıyor. Çünkü, maalesef o katliamı yapan insanlar da bir zamanlar çocuktular." dedi.


#Katar Emiri
#Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani
#Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı
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