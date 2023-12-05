Katar'dan Türkiye ile iş birliği açıklaması: Büyük bir fırsat

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na bağlı Palet Montessori Akademisi MATEPP’in bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Montessori Zirvesi “İnsanlık İçin Eğitim“ temasıyla gerçekleşti. Zirvede konuşma yapan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bugün gelinen noktada, uluslararası yetkinlikte eğiticiler yetiştiren bir eğitim merkezi olarak faaliyetlerine devam ettiklerinin altını çizdi. Gazze'deki İsrail katliamına da değinen Erdoğan "Pazartesi günü yine sınıflarımıza gireceğiz, okullarımıza döneceğiz. Yine çocuklarımızla buluşacağız. Onları kucaklayacağız. Gözlerinin içine bakacağız. Ama Gazze'de bir milyonun üzerinde çocuk, her gün ölen yüzlerce çocuk bunu yapamıyor. Biz de sınıflarımızda, çocuklarımız iyi olsun diye mücadele veriyoruz. Başka insanlara iyilik yapmanın bir erdem olduğuna inansın istiyoruz. Ama demek ki çocuklarımıza bu dünyada varoluşlarıyla ilişkili daha makro, daha felsefi bazı şeyleri de erken yaşta aktarmanın gerekliliği ortaya çıkıyor. Çünkü, maalesef o katliamı yapan insanlar da bir zamanlar çocuktular." dedi.