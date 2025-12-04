Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğu başından vurdu

Batı Şeria
Soykırımcı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde 12 yaşındaki bir çocuğu başından vurduğu belirtildi.
İsrail güçleri sabahtan bu yana Kalkilya kentine yönelik baskınlarını sürdürüyor.
- Başta Kefr Saba olmak üzere birçok mahalleyi kapsayan baskında evlerde arama yapan askerler, gerçek ve plastik mermilerle de Filistinlilere ateş açtı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, baskın sırasında 12 yaşındaki bir çocuğun başından gerçek mermiyle vurulduğu, hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun kritik olduğu ifade edildi.
