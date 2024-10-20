Katil İsrail Beyrut'u bombalıyor: Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı

İsrail ordusunun yaptığı tahliye duyurularının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi. Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
İsrail ordusunun tahliye duyurusunun ardından Beyrut'ta şiddetli patlamalar oldu. Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
LÜBNAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 464'E YÜKSELDİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 16 kişinin öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten sonra Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 464'e, yaralananların sayısının da 11 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.