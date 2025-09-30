Yeni Şafak
Katil İsrail son 24 saatte Gazze'ye 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi

11:3630/09/2025, Salı
AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.
İsrail ordusu soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plan tartışılırken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.

Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen yaklaşık 500 bin Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi de yaralandı.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
