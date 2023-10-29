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Dünya

Katil İsrail'den kan donduran tehdit: Filistin Kızılayı 'yine saldıracaklar' diyerek duyurdu

23 gündür gece gündüz çoluk çocuk demeden aralıksız bir şekilde Gazze'nin üzerine ölüm kusan İsrail durmak bilmiyor. Gazze'den korkunç görüntüler gelmeye devam ederken Filistin Kızılayı son dakika bir gelişmeyi duyurdu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada "İsrail güçleri Gazze’deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor." ifadesi kullanıldı.

12:41 - 29/10/2023 Pazar
AA
Katil İsrail'den alçak tehdit

Katil İsrail'den alçak tehdit

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze’deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak, acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan bu yana hastane çevresinin vurulduğunu duyurdu.


Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri Gazze’deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.


Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.


İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.



Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.


Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor
Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor

Katil İsrail'in özellikle sivilleri ve bebekleri hedef aldığı Gazze'ye yönelik bombardımanı, 23'üncü gününde de aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu bitmek tükenmek bilmeyen saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İşgalciler Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi. Son bombardımanla, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 8 bine, yaralı sayısı ise 20 bine ulaştı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...


#Gazze
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