Katil İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı

16:3326/09/2025, Cuma
AA
İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail uçaklarının bölgede alçak uçuş gerçekleştirdiğini ve bunun halkta endişeye neden olduğunu aktardı.

Lübnan'a sık sık saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Beka bölgesini hedef aldığı kaydedilirken saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, hassas füzelerin üretiminde kullanılan bir Hizbullah tesisinin hedef alındığı iddia edildi.

Söz konusu tesisin, İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği öne sürülerek sözde İsrail'in güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak içinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.​​​​​​​




