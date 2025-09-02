Yeni Şafak
Katil İsrail'in bu sabah düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti

13:122/09/2025, Salı
AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney bölgelerinde aş evlerini, evleri, çadırları ve yardım bekleyen insanları hedef aldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney bölgelerinde aş evlerini, evleri, çadırları ve yardım bekleyen insanları hedef aldı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney bölgelerinde aş evlerini, evleri, çadırları ve yardım bekleyen insanları hedef aldı.

Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel Heva Mahallesi'ndeki aş evi İsrail savaş uçaklarınca vuruldu. Saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Tel Heva Mahallesi'nde Vıhde stadyumu çevresindeki apartman dairelerinin hedef alındığı saldırıda da çoğu kadın ve çocuk 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait helikopter, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini vurdu, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Cisr bölgesi yakınlarında bir apartman dairesinin havadan hedef alındığı saldırıda anne-baba ve çocuklarından oluşan 5 kişilik aile katledildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle'de Filistinli sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı, 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan ile güneyindeki Zeytun mahallelerinde konutları patlayıcılarla yıktı, savaş uçaklarıyla şiddetli saldırılarını sürdürdü.

Ayrıca Şeyh Rıdvan pazarı çevresine flaş bombası atıldı, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Muraç bölgesi çevresinde insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un güneyindeki El-Mevasi bölgesinde de bir çadır İHA ile hedef alındı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

