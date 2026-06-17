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Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Ben-Gvir'e vize şoku: ABD parmak izi istedi ziyaret iptal edildi

Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Ben-Gvir'e vize şoku: ABD parmak izi istedi ziyaret iptal edildi

12:2617/06/2026, Çarşamba
IHA
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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir.
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ABD Büyükelçiliği’nin vize işlemleri kapsamında parmak izi ve mülakat talep etmesinin ardından seyahat planını iptal etti.

İsrail hükümetinin en tartışmalı isimlerinden biri olarak görülen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçmişte ırkçılığa teşvik, kamu düzenini bozma ve terör örgütünü destekleme gibi suçlardan aldığı mahkumiyet kararları nedeniyle ABD vize prosedürlerine takıldı. İsrail medyasına göre; Ben-Gvir, ABD Büyükelçiliği’nin vize alabilmesi için şahsen gelerek parmak izi vermesini şart koşmasının ardından planlanan ziyaretini iptal etti. Haberde, Ben Gvir’in geçmişte aldığı ceza mahkumiyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, bu durumun Washington’ın kendisine vize verme konusunda isteksiz olduğunun bir göstergesi olduğu ifade edildi. Ayrıca Ben Gvir’in, bir gazeteciye karşı açtığı hakaret davasındaki duruşmanın ertelenmesi için Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurduğu ve ABD ziyaretini "diplomatik öneme sahip" bir ziyaret olarak sunduğu bildirildi.

Televizyon kanalı Kanal 13, ABD yönetiminin Ben Gvir’e vize verilmesine sıcak bakmadığını öne sürdü. Kanal 13’e açıklama yapan bakanlık ofisi, seyahatin büyük bölümünün kişisel amaçlı planlanması nedeniyle Ben Gvir’in diplomatik pasaport kullanma hakkından gönüllü olarak vazgeçtiğini ve bunun yerine normal vize başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Ben Gvir’in neden seyahati tamamen iptal ettiğine ilişkin açıklama ise yapılmadı.

İsrail vatandaşları, sabıka kaydının bulunmaması gibi belirli şartları karşılamaları halinde ESTA (Seyahat Onayı Elektronik Sistemi) programı kapsamında vizeden muaf tutulabiliyor.

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