Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Ben-Gvir'e vize şoku: ABD parmak izi istedi ziyaret iptal edildi

İsrail hükümetinin en tartışmalı isimlerinden biri olarak görülen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçmişte ırkçılığa teşvik, kamu düzenini bozma ve terör örgütünü destekleme gibi suçlardan aldığı mahkumiyet kararları nedeniyle ABD vize prosedürlerine takıldı. İsrail medyasına göre; Ben-Gvir, ABD Büyükelçiliği’nin vize alabilmesi için şahsen gelerek parmak izi vermesini şart koşmasının ardından planlanan ziyaretini iptal etti. Haberde, Ben Gvir’in geçmişte aldığı ceza mahkumiyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, bu durumun Washington’ın kendisine vize verme konusunda isteksiz olduğunun bir göstergesi olduğu ifade edildi. Ayrıca Ben Gvir’in, bir gazeteciye karşı açtığı hakaret davasındaki duruşmanın ertelenmesi için Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurduğu ve ABD ziyaretini "diplomatik öneme sahip" bir ziyaret olarak sunduğu bildirildi.