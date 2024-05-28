Katliamı ‘şenlik’ diyerek kutladılar

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Gazze'nin güneyindeki Refah'taki saldırılarını durdurmasını istediği İsrail, buradaki saldırılarını daha da vahşileştirdi. İsrail uçaklarının pazar gecesi Refah'taki Tel el-Sultan beldesi yakınlarında bulunan bir çadır kente yönelik düzenlediği bombardımanda 43 sivil hayatını kaybetti. Gün boyu Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlenen saldırılarda ise ölü sayısı 160'ı aşarken İsrail, katliama kınayan dünya ülkelerine meydan okudu. Fanatik Yahudi yerleşimci teröristler ise Filistin halkının yaşadığı acılarla dalga geçti.

ŞENLİK ATEŞİNE BENZETTİLER

Bir tondan fazla bombayla çadır kenti hedef alan saldırının ardından haber kanalları ve sosyal medya ağları kamptan gelen dehşet görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, çadır kenti saran alevlerin yanı sıra bazı çocukların başlarının koptuğu ve ölenlerin adeta kömürleştiği görüldü. çadır kentin sakinleri, gece vakti düzenlenen saldırının ardından gün ışıyınca yakınlarının cesetlerinin parçalarını enkaz içinde aramaya başladı. Söz konusu görüntüleri Telegram kanallarında gündemlerine alan fanatik Yahudi yerleşimci teröristler ise "Bu çok yanmış başkasını getirin", "Daha fazla görüntü gösterin", "Şenlik ateşi yanıyor" şeklinde mesajlarla ölen Filistinli sivillerle dalga geçti. Kendisini Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun mesajlarını ileten bir araç olarak niteleyen fanatik Yahudi gazeteci Yinon Magal, katliamın ardından X'teki hesabı aracılığıyla saldırıya uğrayan kampı saran alevlerin görüntülerini "Yılın en büyük şenlik ateşi" notuyla paylaştı. Magal, gelen büyük tepkilerin ardından mesajını silmek

zorunda kaldı.

UTANMAZA BAK: TRAJİK BİR TERSLİK

İşgal ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar boyunca Refah bölgesini "Güvenli Bölge" olarak ilan etmiş ve 1.4 milyon sivili buraya toplamıştı. Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası tepkilere ve UAD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına rağmen saldırıların süreceğini söyledi. Katil Netanyahu, Meclis'te yaptığı ikinci açıklamada ise dalga geçer gibi katliamı "trajik bir terslik" olarak niteledi.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Saldırının ardından İsrail'in UAD kararına rağmen sivilleri bombalamasına sert tepkiler gelirken İsrail ise saldırının Hamas liderlerini hedef aldığını öne sürerek bahane üretti. İşgal ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Yasin Rabia ve üst düzey komutanlarından Halid Neccar'ın çadır kentte olduğu istihbaratı üzerine hassas füzelerle gerçekleştirildiği ve saldırıda söz konusu iki Hamas yetkilisinin öldürüldüğü bildirildi. Sivilleri vahşice katleden terör devleti, Filistin devletini tanıyan ülkelere de tahammül göstermiyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Filistin'i tanıyan İspanya'nın Kudüs Konsolosluğuna yazı göndererek 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermemesini talep etti.

İSTİHBARAT İNGİLTERE'DEN

Öte yandan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına en büyük desteği veren müttefikleri ABD ve İngiltere ise yaşanan vahşete rağmen İsrail'in arkasında durmaya devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sözcüsü John Kirby, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD yönetiminin bu saldırıdan önceden haberi olduğunu söyledi. Gazze üzerindeki uçuşları takip eden aktivistler ise saldırı öncesi İngiltere'ye ait Shadow R1 casus uçağının hedef alınan Çadır Kent üzerinde uçuş yaptığını aktardı. Bu bilgiler, katliamın istihbaratının ABD ve İngiltere tarafından verildiği yorumlarına sebep oldu.

Georgia Meloni

Liderlerden derhal ateşkes çağrısı

İşgalci İsrail'in Refah'ta işlediği katliama dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlardan büyük tepkiler geldi. BM Raportörü Francesca Albanese, saldırıyı "Soykırım" olarak nitelerken İsrail'in cezalandırılmaktan kurtulamaması gerektiğini söyledi. BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları yüzünden Gazze'nin dünyadaki bir cehennem olduğu yorumunu yaparak, çadır kenti hedef alan saldırının da bunun kanıtı olduğunun altını çizdi. Katliama, İspanya, Norveç ve Belçika'nın yanı sıra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sert tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Gazze'de güvenli hiçbir yer kalmadığına işaret ederek katliamdan dolayı büyük öfke duyduğunu ve saldırıların durması gerektiğini ifade etti.

Emine Erdoğan

'İnsanlığa ihanet'

Gazze'deki İsrail vahşetine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, saldırıyı "insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biri" olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıyı şiddetle kınayarak "İnsanlıktan nasibini almış herkesi bu barbarlığı durdurmaya davet ediyoruz" dedi. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise İsrail'in masum sivilleri diri diri yaktığına dikkat çekerek "Uluslararası toplumun bu soykırımı durdurmasını engelleyenler bu suça ortaktır" ifadelerini kullandı.







