|
Dünya

Kazakistan'dan Taliban kararı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelen Taliban'ı ülkede yasaklı örgütler listesinden çıkarma kararı alındığını bildirdi.

16:03 - 29/12/2023 Cuma
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Kazakistan'ın Ulusal Haber Ajansı Kazinform'a açıklamalarda bulundu.


Kazakistan'da Taliban'ı ülkedeki yasaklı örgütler listesinden çıkarılmasına yönelik karar alındığını kaydeden Smadiyarov, "Ülkemizde yasaklanan terör örgütlerinin listesi düzenli olarak gözden geçiriliyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin uygulamaları dikkate alınarak Taliban'ın bu listeden çıkarılmasına karar verildi. Sonuçta Taliban, BM Güvenlik Konseyinin terörist olarak tanıdığı örgütler listesinde yer almıyor" ifadelerini kullandı.


Smadiyarov, Kazakistan'ın Taliban ile diplomatik ilişkilerinin nasıl gelişeceğine yönelik soruya ise "Siyasi temaslara gelince Kazakistan, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalacak" yanıtını verdi.


#Afganistan
#Kazakistan
#Taliban
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangisi? O ilçe yaşıyorsanız kuvvetle muhtemel yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri