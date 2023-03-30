|
Reklam
Reklam
Dünya

Kazakistan’ın yeni Başbakanı belli oldu

Kazakistan’da anayasa gereği Alihan Smayilov’un başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesinin ardından düzenlenen 19 Mart’ta yapılan seçimleri kazanan Amanat Partisi lideri Alihan Smayilov yeniden başbakan oldu.

10:29 . 30/03/2023 Perşembe
IHA
Alihan Smayilov

Alihan Smayilov

Kazakistan’da anayasa gereği
Alihan Smayilov
’un başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesinin ardından düzenlenen 19 Mart’ta yapılan seçimleri kazanan Amanat Partisi lideri Alihan Smayilov yeniden başbakan oldu.Kazakistan’da 19 Mart’ta parlamentonun alt kanadı olan meclis için düzenlenen seçimlerin ardından anayasa gereği Alihan Smayilov’un başbakanlığındaki geçici hükümet dün istifa etmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in katılımıyla düzenlenen meclis oturumunda, yeni başbakan adayının çıkarılması görüşüldü.
Tokayev, yaptığı konuşmada kendisinin 19 Mart meclis seçimlerinde en çok oy alan partinin başbakan adayını önereceği sözlerini hatırlatarak,
“Bugün Amanat Partisi adayı önerdi ve fikir bilgine vardık. Başbakanlığa Alihan Smayilov’u öneriyorum. Onun hükümetin belirlediği hedefleri çok iyi bildiğini düşünüyorum. Bu yüzden ona güvenilebilir"
ifadelerini kullandı. Tokayev’in konuşmasının ardından Smayilov’un adaylığını toplam 97 milletvekilinden 82’si destekledi.Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev’in Smayilov’un yeniden başbakanı atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. Öte yandan, 50 yaşındaki Başbakan Smayilov, geçtiğimiz sene ocak ayından itibaren başbakanlık görevine gelmişti.


#Alihan Smayilov
#Kazakistan
#Amanat Partisi
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.