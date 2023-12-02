Kendi vatandaşlarını SİHA’yla da vurmuş

İsrail merkezli Mishpacha dergisinin raporuna göre işgalci güç, “Zik” adıyla bilinen Hermes 450 model SİHA’lardan oluşan bir filoyla 7 Ekim’deki baskın sırasında İsrail askeri üslerine, yerleşim yerlerine ve sivillere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Esir alınma riski olan İsraillilerin öldürülmesini öngören Hannibal Protokolü’nün uygulandığına dair yeni skandal, derginin, Zik SİHA’larını kullanan 161. Filo üyeleriyle, Kibbutz Be’eri bölgesi dahil sivil ve askeri yerlere yaptıkları saldırılar hakkında yaptığı röportajlarla ortaya çıktı. İşgalci güç, Elon Musk dahil yabancı konukları Kibbutz Be’eri de gezdirerek Filistinli direnişçilerin saldırısında gerçekleştiğini iddia ettiği yıkımı gösteriyordu. Derginin yaptığı röportajlarda, 161. filoya bağlı Zik’lerin Aksa Tufanı’na ilk karşılık veren hava unsurları olduğu ve “tarihlerinde ilk kez İsrail toprakları içinde, hatta İsrail ordusu üslerine saldırı düzenlemek zorunda kaldıkları” kaydedildi. Bir üsteğmenin “İsrail toprakları içinde ve bu ölçekte saldırılar düzenlemek zorunda kalacağımızı kim düşünebilirdi?” şeklindeki sözlerine yer veren dergi, İsrail ordusunun kibbutzların içlerine kadar saldırıları düzenlediğini tanıklıklarla belgeleyerek, işgalci gücün yabancı konuklara sergilemeye devam ettiği tiyatroya da büyük darbe vurdu.