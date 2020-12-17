Kendisi ile Arap dünyasını bir anda ateşe veren isim: Muhammed Buazizi

Tunus'ta devrim onun ölümüyle başladı ve sembol isim Buazizi oldu.

Tunus'un kırsal kesimindeki küçük bir şehir olan Sidi Bouzid'de her zamanki gibi sakin bir Cuma sabahıydı.

Yoksulluktan muzdarip sokak satıcıları, mallarını yol kenarında satmaya çalışıyorlardı ve polis memurları rüşvet için onları zorluyordu.

Satıcılar arasında 26 yaşındaki Muhammed Buazizi de vardı ve güvenlik güçlerinden bir grup, meyve satış yaptığı el arabasına el koymak istedi.

Arap dünyasında her şeyin değiştiği o günün üzerinden tam 10 yıl geçti.

Ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan Tunuslu bir sokak satıcısı olan Buazizi, 17 Aralık 2010'da Sidi Bouzid valilik binası önünde kendini ateşe verdi.

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Seyyar araba ile sokaklarda meyvelerini satma izni olmaması sebebiyle, gün içinde belediye görevlileri tarafından defalarca uyarılmıştı Buazizi ve dahası rüşvet verebilecek parası da yoktu.

Yeni Şafak

Meyvesine ve arabasına el konulan ve valilik yetkililerinin ricalarını dinlemeyi reddeden Buazizi, yol ortasında üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Buazizi, 4 Ocak 2011'de hayatını kaybetti.

Buazizi'nin kendi kendini yakması Tunus ve Arap dünyasında dalga dalga yayıldı. Attığı ilk adımla Arap ülkelerinin diktatörleri birbiri ardına devrildiğini gören demokrasi yanlısı hareketler Buazizi'den ilham aldı ve bugün hala devam eden ayaklanmalar başladı.

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OYNAT 08:28 Atlas: Çiçeksiz baharın ilk durağı Tunus ve Gannuşi

Atlas'ın ilk bölümünde karşı devrim tehditlerine rağmen Yasemin Devrimi'nin kazanımlarını korumaya devam eden Arap Baharı'nın fitilinin ateşlendiği Tunus'u, devrimin öncülüğünü yapan Nahda hareketini ve bu harekete teorik öncülük yapan Gannuşi'yi işleyeceğiz.



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Peki Buazizi kimdir?

Buazizi, 29 Mart 1984'te Sidi Bouzid kenti yakınlarındaki küçük Sidi Salah köyünde doğdu. Altı kardeşten biri olan Bouazizi ailesi, sade bir yaşam sürüyordu.

İşçilik yapan babasını henüz 3 yaşındayken kalp krizi sebebiyle kaybeden Buazizi, ailenin geçimini üstlendi. Eğitim hayatı mali sıkıntılar sebebiyle kesintiye uğrayan Buazizi, 10 yaşından itibaren çalışmaya başladı.

Sokak satıcılığından geçimini sağlamaya çalışan Buazizi, borçlar sebebiyle büyük sıkıntılar yaşamaya başladı.

17 Aralık 2010 tarihinde bir kadın pazar müfettişi, gerekli izne sahip olmadığı gerekçesiyle Buazizi'nin arabasına ve ürünlerine el koydu. Görgü tanıklarının ifadesine göre sözlü tartışma yaşandığı sırada arabasına zaten el koyan memur daha sonra onu tokatladı. Çaresiz durumdaki Buazizi, şikayette bulunmak ve mallarının iade edilmesini talep etmek amacıyla emniyete gitti ancak kapıdan çevrildi.

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Yaşanan olayın ardından Buazizi tarihe geçen kararı alarak kendini ateşe verdi. Olay bir anda büyüdü ve tüm ülkede protesto gösterileri başladı. Tunuslu lider Zeynel Abidin Bin Ali gösterileri bastırmak için 28 Aralık 2010'da hastanede onu ziyaret etti.

Reuters Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali Buazizi'yi hastanede ziyaret etmişti.

Buazizi 4 Ocak 2011'de öldü. O zamana kadar protestolar tüm ülkeye yayıldı. Tunus sokaklarında binlerce kişi Bin Ali'nin istifasını istedi.

Yetkililerin Yasemin Devrimi olarak bilinen gösterileri bastırmak için güç kullanma girişimleri uluslararası tepkilere yol açtı. 14 Ocak 2011'de, Buazizi'nin vefatından on gün sonra Ben Ali istifa etti.

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Buazizi, 2010 yılından bugüne Tunus devriminin bir kahramanı olarak anılıyor.