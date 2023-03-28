Kenya'da hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı üç'e yükseldi

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yer alan ve 30 dönümlük bir alanı kaplayan Dandora çöp toplama alanı, binlerce kişi için risk oluşturmasına rağmen birçok Kenyalının geçim kaynağı. Korogocho, Baba Ndogo ve Dandora bölgesindeki birçok Kenyalı, buraya gelerek her gün atılan binlerce tonluk atıkları ayıklayarak satabilecekleri eşyaları topluyor.