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Dünya

Kenya'da hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı üç'e yükseldi

Kenya'da geçen haftadan bu yana düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Başkent Nairobi başta olmak üzere farklı şehirlerde gerçekleşen protestolarda 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3 oldu.

11:22 . 28/03/2023 Salı
AA
Kenya'da hükümet karşıtı protestolar.

Kenya'da hükümet karşıtı protestolar.

Kenya'da geçen haftadan bu yana düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.


Başkent Nairobi başta olmak üzere farklı şehirlerde gerçekleşen protestolarda 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3 oldu.


Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Daily Nation, yaşanan şiddet olayları nedeniyle bugün
"Kara Pazartesi: Bu budalalığı durdurun!"
manşetiyle çıktı.

Öte yandan, bazı göstericilerin muhalif lider Raila Odinga'yı destekleyen eski Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın çiftliğine baskın düzenlemesi de tepki çekti.


​​​​​​​Odinga'nın başını çektiği Azimio koalisyonu, seçim sonuçlarına itirazlarını ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek geçen hafta sokağa çıkmıştı.


Muhalifler, gösterilere her pazartesi ve perşembe devam edeceklerini duyurmuştu.




#Kenya
#Protesto
#Nairobi
14 dakika önce
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