Keşmir'de çatışma: 5 ölü

Polis sözcüsü Manoj Pandita, yaptığı açıklamada, 14 Şubat'ta paramilis konvoyuna düzenlenen saldırının ardından bölgede sıkı önlemlerin alındığını belirterek, Kulgam bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Pandita, çatışmalarda bir polis memuru, bir asker ve 3 Keşmirli'nin öldüğünü bildirdi.

Pandita, Keşmir'deki sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle düzenlenen protestolarda bağımsızlık yanlısı direnişçi liderlerin de aralarında olduğu yaklaşık 400 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bölgeye hafta sonu ilave 10 bin asker gönderilmişti.

14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

DÜNYA Keşmir'de gerilim tırmanıyor

DÜNYA Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi hayatını kaybetti