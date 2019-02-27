Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü: 7 ölü

Ekonomi

Konut kredisi faizlerini düşürdü

Kamu bankalarının öncülüğünü yaptığı faizlerdeki düşüş eğilimi özel bankaları da harekete geçirdi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,61'e düşürdü.