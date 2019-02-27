Dünya Keşmirde Hindistana ait helikopter düştü 7 ölü
ASYA

Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü: 7 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopter düştü. Pakistan'ın bağlantılı olmadığı düşen helikopterde 7 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Hindistan basınının üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cammu Keşmir'de bu sabah Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopter düştü.

Yetkililer, olayda 6 Hava Kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu.

Yetkililer, helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

  • Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.
  • Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.
  • Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
  • Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.
  • Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.
  • Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.
  • Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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