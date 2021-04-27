Kıbrıs konferansı başladı

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşti.

Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Rum liderle de bir araya gelecek

Guterres, Tatar'la görüşmesi sonrası Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreteri daha sonra Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Çavuşoğlu Türkiye'yi temsil eden heyetin başında

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.



