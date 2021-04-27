Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kıbrıs konferansı başladı
AVRUPA

Kıbrıs konferansı başladı

Birleşmiş Milletler öncülüğünde, gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

Haber Merkezi AA
Kıbrıs konferansı başladı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada)

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşti.

Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Rum liderle de bir araya gelecek

Guterres, Tatar'la görüşmesi sonrası Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreteri daha sonra Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Çavuşoğlu Türkiye'yi temsil eden heyetin başında

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.

Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre’de
OYNAT 00:58
Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre’de
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek gayriresmi 'Kıbrıs Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.


Abone Ol Google News
Alevlerin arasında can pazarı

Alevlerin arasında can pazarı

​Çatıdaki işçi vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.
Eminönüne akın ettiler

Eminönü'ne akın ettiler

​Kapanma yoğunluğu böyle görüntülendi.
CHPli İBB yönetiminden algı ve provokasyon

CHP'li İBB yönetiminden
algı ve provokasyon

Bu sefer de ​'Halk Ekmek' üzerinden yaptılar.

​AK Parti'den Biden'a karşı sert tepki.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi.
Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

'Ben Türküm'

'Ben Türküm'

Almanya için oynayan yıldız isimden flaş sözler.

HSK'dan tam kapanma kararı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.