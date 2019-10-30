Dünya Kıbrısta eğitim uçağı düştü
AVRUPA

Kıbrıs’ta eğitim uçağı düştü

Kıbrıs’ta Gazimagosa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı’ndan kalkış yapan eğitim uçağı düştü. Kazada pilotlar Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı hayatını kaybetti. Uçağın neden düştüğü ile ilgili bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma açıldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, pilotlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eğitim uçağının kaza sonrası görüntüsü
Eğitim uçağının kaza sonrası görüntüsü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimagosa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Dün saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Düşen uçağı pilotlar Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı uçuruyordu

PİST YAKINLARINDA ÇAKILDI

KKTC Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Geçitkale bölgesinde düşen eğitim uçağı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Tatar, “Geçitkale Havaalanı üzerinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

İSİMLERİ BELİRLENDİ

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimagosa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı’nda eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Açıklamada Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı’nın hayatlarını kaybettiği belirtildi. Polisin düşen uçakla ilgili incelemesi devam ediyor.

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