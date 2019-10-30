Kıbrıs’ta eğitim uçağı düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimagosa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Dün saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Düşen uçağı pilotlar Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı uçuruyordu

PİST YAKINLARINDA ÇAKILDI

KKTC Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Geçitkale bölgesinde düşen eğitim uçağı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Tatar, “Geçitkale Havaalanı üzerinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

İSİMLERİ BELİRLENDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimagosa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı’nda eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Açıklamada Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı’nın hayatlarını kaybettiği belirtildi. Polisin düşen uçakla ilgili incelemesi devam ediyor.