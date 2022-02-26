Kiev'de hayat yer altına indi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında 2. gün geride kalırken, savaşın mağduru sivillerin korku dolu bekleyişi sürüyor. Dün sabah saatlerinde Kiev’de art arda patlamalar yaşandı. 04.20 sularında başlayan bombardımandan sırasında, sivil yerleşim bölgeleri, apartman ve konutlar isabet aldı ve çok sayıda sivil yaralandı.

TREN GARLARINA AKIN

Rus ordusu tarafından şehrin farklı yerlerinden kuşatma altına alınan başkentten ayrılmak isteyen halk, tren istasyonlara akın etti. İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü. Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev’den Livov’a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi.

POLONYA KAPILARI AÇTI

Ukrayna’da Rusya’nın saldırılarından kaçan 30 bin kişinin Polonya’ya geçtiği duyuruldu. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu sosyal medya hesabından, “Sınırlarımız, güvenli geçişe veya kalmaya ihtiyacı olan Ukrayna vatandaşlarına açıktır” dedi. Yaklaşık 4 bin Ukraynalı’nın Moldova sınırlarına ulaştığı aktarılırken, savaştan kaçan siviller Palanca ve Ocnita yakınlarında geçici yerleştirme merkezlerine istihdam edildi.

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SIĞINAKLARA KOŞTULAR

Sabah saatlerinde Kiev’de tekrar başlayan hava saldırısı öncesinde sirenlerin çalmasıyla Ukraynalılar bodrum katları, yer altı metro istasyonları ve sığınaklara koştu. Ülkenin doğusundaki Dnipro’da bir çocuk hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yeni doğan bebeklerin hastanenin bodrumundaki sığınağa taşınması, trajedinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Anaokulu vuruldu çocuklar öldü

Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları sürerken, fırlatılan bir füzenin anaokuluna isabet ettiği ve çok sayıda çocuğun öldüğü açıklandı. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Rusya’dan fırlatılan füzelerden bir kaçı anaokuluna isabet etti. Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti” ifadeleri ile acı gelişmeyi duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da sabah saatlerinde Rusya’nın bir anaokulunu vurduğunu, bu saldırının bir savaş suçu olduğunu ve ellerindeki kanıtları belgeleri derhal Lahey mahkemesine ileteceklerini açıklamıştı.

BM’den 5 milyon kişi uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşları Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle 5 milyon kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceğini açıkladı. Cenevre’de düzenlenen bir BM toplantısında konuşan Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Shabia Mantoo, halihazırda yaşanan olaylar nedeniyle 100 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve binlerce kişinin Moldova, Romanya ve Polonya gibi komşu ülkelere gittiğini söyledi. BM’nin insan hakları ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani ise Ukrayna’da şimdiye kadar “top ve hava saldırılarından” 25 sivil can kaybı, 102’si yaralı tespit edildiğini söyledi.

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DÜNYA Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi