Dünya Kilise Belçikada etkinliğini kaybediyor Binlerce kişi kaydını sildirdi
AVRUPA

Kilise Belçika'da etkinliğini kaybediyor: Binlerce kişi kaydını sildirdi

Belçika’da kiliseye olan ilgi azaldı. Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 raporuna göre 5 bin 200 kişi kiliseden kaydını sildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Kilise Belçikada etkinliğini kaybediyor: Binlerce kişi kaydını sildirdi
Arşiv.

Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 raporuna göre, Belçika’da 5 bin 200 kişi kiliseden kaydını sildirdi.


Belçika’da kiliseden ayrılma talepleri yükseldi. Ülkede 2021 yılında “kiliseden kayıt sildirme talebi” bir önceki yıla göre 4 kat arttı. Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan 2021 yılına ait rapora göre, Belçika’da 5 bin 200 kişi vaftiz olarak kayıtlarına dahil olduğu kiliseden kaydını sildirdi. Belçika’da 2020 yılında bin 261 kişi kiliseden kaydını sildirmişti.


Salgın öncesi 2019 yılında 42 bin kişinin vaftiz edildiği Belçika’da, 2020’de yasaklar nedeniyle kiliseler kapatıldı ve vaftizler durduruldu. Salgın tedbirlerinin hafifletilmesi ile 2021’de ise toplam 36 bin 834 vaftiz gerçekleştirildi. Salgın sonrası artması beklenen vaftiz oranları da beklentinin altında kalırken, kilisede yapılan düğün sayısında da önceki yıllara oranla ciddi azalma kaydedildi.

Belçika’da kiliseye olan ilgi azaldı

Hıristiyan kimliği ile anılan ancak kiliselerin giderek boş kaldığı Belçika’da son yıllarda yaşanan skandallar Katolik Kilisesi’nin kan kaybetmesine neden oldu. Belçika’da ibadete gidenlerin sayısının azalması nedeniyle geçen yıl 35 kilise kapılarını kapatmak zorunda kalırken, bazıları kütüphane ya da konser salonu olarak hizmet veriyor.

Papa ikinci John Paul ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı: Rahiplerin çocuk istismarını örtbas etmiş
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Katolik Kilisesinde bazı rahiplerle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
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Papa 2inci John Paulün, papalık görevinden önce rahiplerin çocuk istismarını görmezden geldiği tespit edildi.
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Hollanda kamu yayıncısı NOSta yer alan haberde, gazeteci Ekke Overbeekin, üç yıl boyunca Papa 2. John Paulün doğduğu ve piskoposluk yaptığı Polonyada yaptığı arşiv araştırmalarına yer verildi.
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RAHİPLERİN CİNSEL İSTİSMARINI GÖZARDI ETTİSöz konusu araştırmaya göre, Papa 2. John Paul, piskoposluk yaptığı Polonyanın Krakow şehrinde idaresi altındaki bazı rahiplerin cinsel istismarını göz ardı etti ve onları görevden almadı.
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Papa 2. John Paul, söz konusu istismara karışıp ceza alan bir rahibin görevine son vermeyip, onu başka bir piskoposluğa gönderdi.
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İSTİSMARI TEKRARLADIÇocuk istismarıyla suçlanan Eugeniusz Surgent isimli bir rahibin oda arkadaşına dayandırılan bilgiye göre ise Surgent, 2. John Paule yazdığı mektupta çocuk istismarından af dilemesine rağmen istismarı tekrarladı. Çocuklarını istismar etmekle suçlanan başka bir rahip de bu durumu 2. John Paul ile konuştu.
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YENİ MAĞDURLARIN ORTAYA ÇIKMASINA SEBEP OLDUOverbeek, araştırmaya ilişkin, Krakow Piskoposluğunda bazı rahiplerin çocuk istismarında bulunduğuna ilişkin kuvvetli deliller buldum. Henüz papalık görevine gelmemiş olan 2. John Paulün, istismarı yapan rahipleri başka yerlere gönderip görevlerine devam etmelerini sağlayarak istismarı göz ardı ettiğini ve yeni mağdurların ortaya çıkmasına sebep olduğunu tespit ettim. ifadelerini kullandı.
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ABDDEKİ KİLİSELERE HAS BİR PROBLEM TEZİOverbeek, Cinsel istismar skandallarında kiliseyi suçlu bulmayanların gerekçesi Papanın bunu bilemeyeceği, durumun ciddiyetinden çok geç haberdar olduğu ve bunun ABDdeki kiliselere has bir problem olduğu savına dayanıyordu. Bunun böyle olmadığı anlaşıldı. değerlendirmesini yaptı.
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PROBLEMİN PARÇASIYDI ÇÖZÜMÜN DEĞİLGazeteci Overbeekin araştırmalarını kitap olarak hazırladığı ve yakında Lehçe olarak basılacağı belirtilen haberde, Varşova Üniversitesi Kültürel Antropoloji Profesörü Stanislaw Obirekin ilk taslağını incelediği kitap hakkında, 2. Jean Paulün gençliğinde de aziz biri olduğuna ilişkin mitleri yıkacak derecede gerçek, ilk elden ve tutarlı tarihi bilgiler bulunuyor. yorumunu yaptığı kaydedildi.AAnın haberine göre, Overbeekin kitabını inceleyen ve bir dönem Vatikanın Washington Büyükelçiliğinde çalışan ABDli rahip Tom Doylenin, 2. Jean Paul problemin bir parçasıydı, çözümün değil. şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.
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KATOLİK KİLİSESİ SESSİZNOS, Katolik Kilisesinin ve Krakow Piskoposluğunun Overbeekin araştırmasıyla ilgili iddiaları yanıtlamadığı ve Polonya basınındaki haberlerde Vatikanın, Papa 2. John Paulün Krakowda çalıştığı dönemi araştırabileceği ve o dönem mağduriyet yaşayanların ortaya çıkmalarını istediği belirtildi.Papalık görevine başladığı 1978den vefat ettiği 2005 yılına kadar Katolik dünyasının ruhani liderliğini yürüten Papa 2. John Paul, 1958-1964 yıllarında Krakow piskoposluğu yaptı.Polonya gizli servisinin arşivlerinin halka açık olduğu kaydedildi.
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Papa ikinci John Paul
Papa ikinci John Paul ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı: Rahiplerin çocuk istismarını örtbas etmiş
Papa ikinci John Paul'ün, papalık görevinden önce rahiplerin çocuk istismarını görmezden geldiği tespit edildi. John Paul'ün söz konusu istismara karışıp ceza alan bir rahibin görevine son vermeyip, onu başka bir piskoposluğa gönderdiği ortaya çıktı.
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