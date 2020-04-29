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Dünya Kim Jong-un öldü mü Gerçek ortaya çıktı
ASYA

Kim Jong-un öldü mü: Gerçek ortaya çıktı

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü veya hasta olduğuna ilişkin haberler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunarak "enfodemi" benzetmesi yaptı.

Haber Merkezi AA
Kim Jong-un
Kim Jong-un

Yonhap ajansının haberine göre, Kim, parlamento dış ilişkiler komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kim hakkındaki "asılsız haberlere" ilişkin "Bu bir enfodemi olarak görülebilir. Kendimizden emin biçimde, sıra dışı herhangi bir işaretin olmadığını söylememizi mümkün kılan istihbarat kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanı, Kim'in halkın önüne çıkmamasının ya da önemli etkinliklere katılmamasının nedeninin Kovid-19 endişesi olabileceğini de dile getirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in de CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'den Kuzey Kore sınırına askeri sevkiyat iddiası
OYNAT 00:31
Çin'den Kuzey Kore sınırına askeri sevkiyat iddiası
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında öldü iddiaları sıkça basında yer alırken, Pekin yönetiminin Kuzey Kore sınırına askeri sevkıyat gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde askeri araçların taşınması görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Çin Ordusu'nun askeri araçları Shenyang-Dandong üzerinden Kuzey Kore sınırına yakın Dandong şehrine gönderdiği ileri sürüldü.


Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim, cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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