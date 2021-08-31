Dünya Kırgızistan cumhurbaşkanı Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında
ASYA

Kırgızistan cumhurbaşkanı: Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesindeki büyükelçiler ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Caparov, stratejik ortak olarak tanımladığı Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Kırgızistan cumhurbaşkanı: Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında
​Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Göreve gelir gelmez Ankara’ya sıcak mesajlar vermeye başlayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye’yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında göstererek daha yakın ilişkiler kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE'YLE İŞ BİRLİĞİ

Ülkesinde faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçileri ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle bir araya gelen Caparov, Kırgızistan’ın öncelikle siyasi, ticari, ekonomik, güvenlik ve askeri teknik iş birliğinin geliştirilmesine odaklandığını; görevindeki ilk ziyaretlerini Türkiye, Rusya ve komşu ülkelere yapmasının da bu doğrultuda olduğunu söyledi.

TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK

Caparov, "Her şeyden önce Orta Asya bölgesinde komşularımız ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladığımız dünyanın en güçlü ülkeleri Rusya, Çin, Türkiye, Hindistan ve Macaristan ile daha yakın iş birliği geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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