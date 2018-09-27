Kıyamet kopar

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu üyelerine İran’a karşı Amerika’nın yanında yer almaları çağrısında bulunduktan hemen sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kıyametçi dili kullanarak İran’ı felaketle uyardı. New York’ta bir konferansta söz alan John Bolton, Tahran yönetimine seslenerek, “Eğer müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve vatandaşlarımıza zarar verirseniz kıyamet kopacak” dedi. Bolton “Bu ölüm saçan rejim ve taraftarları davranışlarını değiştirmezse sonuçlarına katlanır. Bugün mesajım çok net, sizi izliyoruz ve peşinizdeyiz” ifadelerini kullandı. Bolton’un açıklamaları, ABD yönetimindeki Neo-Con ve Evanjelik ittifakının hızla geliştiğini göz önüne serdi. Ortadoğu’yla ilgili meselelerde Beyaz Saray’da Evanjelik kanadın temsilcisi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Neo-Con John Bolton’ın etki alanlarını genişlettiği gözleniyor.

NAZİ EĞİLİMLİ YÖNETİM

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise önceki gün BM Genel Kurul toplantısında ABD Başkanı Trump’ı ‘Nazi eğilimli’ ve ‘otokrat’ ifadeleriyle aşağıladı. Ruhani, Trump’ın İran’a yönelik yaptırım politikalarını “ekonomik terör” olarak değerlendirdi. ABD’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini belirten Ruhani, ABD’yi İran Nükleer Anlaşmasına geri dönmeye davet etti. Önceki gün de Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin Tahran ile görüşme isteğini reddetmiş ve Washington’ın şimşeklerini üzerine çekmişti. Hamaney, 25 kişinin öldüğü Ahvaz kentindeki terör saldırısının faillerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildiğini ve ABD tarafından korunduğunu da açıklamıştı.

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Savaş kabinesi görevde

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl başında, Mike Pompeo’yu, Dışişleri Bakanlığı görevine, John Bolton’ı Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na, Gine Haspel’i de CIA direktörlüğüne atamıştı. Söz konusu atamalar “savaş kabinesi” olarak nitelendirilmişti. Bu üç isme, yönetimde etkinliği günden güne artan Evanjelik Mike pence de eklendi. Beyaz Saray’da etkilerine artıran dört isimle, Trump yönetiminin küresel alanda tehdit ve müdahale merkezli politikası da hız kazandı.

DÜNYA Üçüncü yol çağrısı