Dünya Kızılaykarta 500 milyon avro yüklenecek
AVRUPA

Kızılaykart’a 500 milyon avro yüklenecek

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’deki Suriyelilerin nakit yardımı aldığı Kızılaykart’ın 2020-2021’deki ortağının Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) olduğunu açıkladı. Kınık, “Federasyonumuz AB tarafından 500 milyon avroluk bir sözleşme ile ödüllendirildi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılay Kart
Kızılay Kart

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye’deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında uygulanan Kızılaykart programının 2020-2021 yılları için yeni ortağının Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) olduğunu belirterek “Federasyonumuz, programın bir sonraki aşaması için Avrupa Birliği tarafından 500 milyon avroluk bir sözleşme ile ödüllendirildi” dedi. IFRC’nin Genel Kurulu, Uluslararası Konferansı ve Delegeler Konseyi toplantıları için Cenevre’de bulunan IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Başkanı Kınık, Türkiye’nin çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 70 milletten 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketinin ve ortaklarının Kızılay’ın Türkiye’deki çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Kınık, “Ortak çalışmalarımızın bir parçası olarak, her ay 3 milyondan fazla mülteciye koruma, nakit yardımı, geçim kaynağı faaliyetleri ve pek çok alanda destek veriyoruz. Mülteci çocukları okul dışında bırakmamaya çalışıyoruz. Sağlıklarını ve refahlarını destekliyoruz” diye konuştu.

Kerem Kınık (Ortada)

AYDA 30 MİLYON AVRO ÖDENİYOR

Kınık, Kızılaykart- Sosyal Uyum Yardımı (ESSN) programının günümüz dünyasının en büyük insani nakit destek programı olduğunun altını çizerek “ESSN, 1,7 milyondan fazla yararlanıcıya temel ihtiyaçlarını desteklemek için nakit yardımı yapmaktadır. Her ay yaklaşık 30 milyon avro ödeme yapıyoruz” şeklinde bilgi verdi. Kızılaykart-ESNN programını 2016 yılından bu yana BM’nin insani yardım kuruluşlarından biri olan Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte uyguladıklarını aktaran Kınık, programın Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (DG ECHO) tarafından finanse edildiğini anımsattı.

‘MUHTEŞEM BİR ZAFER’

Kınık, konuşmasında, IFRC ve Türk Kızılay’ın gösterdiği muazzam çabaların ve sıkı çalışmanın sonucu olarak, WFP’nin yerine artık Kızılaykart-ESNN programının 2020-2021 yılları için yeni ortağının IFRC olduğu bilgisini paylaşarak “ESSN’nin şu anda Tam Kırmızı bir Sözleşme olduğunu ilan etmekten onur duyuyorum. Federasyonumuz, programın bir sonraki aşaması için 500 milyon avroluk bir sözleşmeyle ödüllendirildi” ifadesini kullandı. IFRC ile Türk Kızılay arasında yapılan yeni ortaklık anlaşmasını ‘muhteşem bir zafer’ olarak niteleyen Kınık, bu anlaşmanın ayrıca IFRC’nin bütçesine ve faaliyet ölçeğine katkıda bulunacağını ve itibarını artıracağına işaret etti.

  • Ayda 120 TL ödeniyor
  • Türkiye’de Uluslararası ve Geçici Koruma kapsamında yaşayan ve başvuru kriterlerini karşılayan yabancılar Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programından yararlanabiliyor. Program kapsamında kişi başı aylık 120 TL, periyodik ek ödemeler ve ağır engelliler için de ilave yardımlar Kızılaykart aracılığı ile sağlanıyor. Bir sosyal güvenlik ağı olarak tasarlanan SUY Programı, yararlanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını hedefliyor.

Halepliler yalnız bırakılmıyor
OYNAT 02:14
Halepliler yalnız bırakılmıyor
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivilleri yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Şu ana kadar yaklaşık 2 bin tır yardım malzemesi içeriye gönderildi. 2 bin tır da sivil toplum kuruluşları tarafından toplandı. Halep kampanyamız devam etmekte." dedi.
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